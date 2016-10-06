Рубль оказался самой привлекательной валютой для сбережений

Привлекательность рубля повысилась, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В этом уверены в Центробанке, который отразил эту тенденцию и пояснил ее причины в «Основных направлениях денежно-кредитной политики» на ближайшие три года. Но означает ли тренд, на который указывает регулятор, что россияне начали больше доверять российской валюте и охладели к долларам и евро?

Центробанк считает, пишут «Известия», что одним из ярких свидетельств повышения привлекательности рубля как валюты сбережения служит тот факт, что наблюдавшееся в конце 2015 и в 2016 году ослабление нашей денежной единицы не сопровождалось увеличением спроса со стороны населения на доллары и евро. Действительно, если посмотреть динамику покупок иностранной валюты россиянами в течение последних двух лет, становится видно, что кривая 2016-го находится значительно ниже предшественниц. Только в июне общий спрос совпал с результатами 2015-го. В другие месяцы объемы покупки иностранных денег были значительно ниже, чем в предыдущие два года. Особенно это отличие заметно в сравнении с данными 2014-го: в некоторые месяцы (например, в марте) позапрошлого года спрос на валюту со стороны россиян вдвое превышал спрос текущего года.

В том, что люди стали меньше покупать доллары и евро, регулятор видит исключительно позитивные последствия для финансовой устойчивости. Во-первых, это привело к сокращению оттока капитала. Во-вторых, снизились колебания валютного курса. В-третьих, способствовало повышению устойчивости банковского сектора. Кроме того, эта ситуация, которая существенно отличалась от положения на финансовых рынках в конце 2014 и начале 2015 года, позволила ЦБ снизить рефинансирование банков в иностранной валюте. Это, в свою очередь, способствовало росту золотовалютных резервов. То есть то, что россияне начали меньше покупать доллары и евро, способствовало увеличению валютных запасов ЦБ.

По мнению регулятора, рубль сделали более привлекательным в качестве валюты для сбережений сразу несколько факторов. Это, например, высокие процентные ставки по рублевым инструментам. Действительно, если, имея депозит в национальной валюте, россияне в этом году могли практически в любой месяц получить реальный доход (за вычетом инфляции) — 0,9–1,6%, то по валютным вкладам обещанная доходность находилась на сопоставимом уровне. Некоторые кредитные организации и вовсе заговорили о вероятности введения нулевых ставок по депозитам в иностранной валюте. На 1 февраля нынешнего года рублевые вклады были больше валютных в 1,467 раза, а на 1 августа — уже в 1,854, напоминает управляющий директор по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Станислав Волков.

Однако эксперты сомневаются, что дело именно в привлекательности рубля, которому люди начали доверять больше, чем иностранной валюте.

— Снижение спроса на валюту может быть вызвано разными причинами, напрямую не связанными с доверием. Граждане, которые разбираются в тонкостях валютных колебаний, скорее всего, уже приобрели валюту. Сегодня для них покупка долларов или евро потеряла свою привлекательность на фоне стабилизации курса рубля. С другой стороны, значительная часть населения не имеют каких-либо сбережений, поэтому такие вложения для них неактуальны, — сказала гендиректор НАФИ Гузелия Имаева.

Дедолларизация экономики идет уже давно, в том числе и в потребительском секторе, говорит Станислав Волков.

— Из-за падения доходов снизилась доля россиян, которые могут делать долгосрочные сбережения. При этом краткосрочные сбережения, которые могут в скором времени понадобиться, нет смысла переводить в инвалюту, так как это грозит большими потерями на конвертации, — подчеркнул он.

Кроме того, Волков говорит и еще об одной причине снижения спроса на валюту. По его мнению, это произошло в связи с тем, что сократился турпоток за рубеж. Поэтому люди просто стали приобретать меньше долларов и евро для поездок и покупок за границей.

Однако людей не перестали беспокоить курсы валют, что тоже свидетельствует о том, что говорить о полном охлаждении к иностранным деньгам рано.

— По нашим опросам, большинство россиян (68%) отмечают, что изменение курса рубля к иностранным валютам негативно отражается на их личном благосостоянии. Две трети опрошенных (76%) обеспокоены ситуацией с курсом валют. Многие получают зарплату в рублях, покупательская способность которых в отношении импортных товаров сильно снизилась. На этом фоне такое волнение со стороны населения ожидаемо, — рассказала гендиректор НАФИ.

При этом количество россиян, которые в этом году ожидают укрепления рубля, существенно выросло — с 5% в ноябре прошлого года до 21% в мае нынешнего. После длительного периода колебания курса в одном диапазоне девальвационные опасения, как правило, существенно снижаются, пояснил Станислав Волков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.