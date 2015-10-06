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Brent выше $49 перевесил весь негатив
Сегодня: Неприятие риска отошло на второй план. Спрос на рисковые активы повысился, несмотря на усиление политических рисков по Сирии и Украине. Рисковые активы растут после невпечатляющих макроданных из США в сочетании со стагнирующим ростом на развивающихся рынках, в особенности Китая, которые убедили рынок, что раньше 1К16 ФРС ставку на повысит. Ослабевший в результате доллар США поддерживает сырьевые рынки – цена нефти марки Brent почти достигла $49.5 за барр., поддерживая рубль. На российском рынке инвесторы допускают, что экономика достигла дна, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Резкий рост в США, Азиа (без Китая) повышается. Американский рынок завершил вчерашний день в «плюсе» (DJIA +1.85%, S&P 500 +1.83%). Азиатские индексы сегодня утром повышаются (Hang Seng +0.12%, Nikkei +1.23%, Shanghai закрыт до 7 октября включительно). Фьючерсы на S&P 500 фиксируют прибыль (-0.25%), фьючерсы на нефть Brent сегодня утром торгуются на уровне $49.43 за барр. – выше отметки открытия.
Вчера: Brent + сохранение QE + макроданные из России лучше ожиданий. Степень неприятия риска снизилась, как минимум по итогам дня. Спекуляции по поводу того, что ФРС может повременить с повышением ставки до 1К16, привели к росту спроса на рисковые активы, при этом нефть Brent стала явным бенефициаром. Неожиданно сильные макроданные из России (композитный индекс в сфере услуг и менеджеров в производственном секторе лучше ожиданий) повысили ставку на то, что экономика достигла дна – индекс вырос до 50.9, что выше порогового значения 50, ниже которого индекс находился в течение последних пяти месяцев.
По итогам дня: Цены на нефть (+2.33% до $49.3 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 64.54, РТС (+5.25%), ММВБ (+2.47%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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