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Министр считает, что доллар не будет стоить 80 рублей

06 Сентября 2018, 18:10 | В России

Как будет в реальности – покажут обменники

Минэкономразвития РФ не видит долгосрочных причин для ослабления курса рубля, сообщил глава МЭР Максим ОРЕШКИН на Московском финансовом форуме.

«Был 2015 год, когда ситуация была гораздо более волатильной, только тогда был уровень 100 рублей за доллар. Я тогда сказал, что 100 рублей за доллар не будет. Если посмотрите на наш прогноз, который мы готовили в июне, сейчас мы его обновили. У нас прогноз по обменному курсу на период 2020 года и последующих годов практически не изменился, то есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того, чтобы произошло серьезное ослабление рубля», - сказал министр, отвечая на вопрос, ожидает ли он ослабления обменного курса рубля до 80 рублей за доллар.

«Долгосрочный курс базируется на двух вещах - на бюджетном правиле и на инфляционном таргетировании. Это позволяет прогнозировать устойчивую динамику курса на долгосрочную перспективу», - добавил г-н Орешкин.

Накануне Минэкономразвития РФ повысило прогноз среднего курса доллара на 2018 год до 61,7 рубля за доллар с 60,8 рубля, на 2019 год - до 63,9 рубля за доллар с 63,2 рубля. Курс рубля к доллару, по прогнозам МЭР, вернется на уровень 63-64 рубля за доллар во второй половине 2019 года.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: курс  Максим Орешкин  доллар  инфляция  прогноз 



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