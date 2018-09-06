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Банки сами помогли мошенникам внедрить новый способ кражи денег с карт
Принципиальным новшеством такого способа является то, что злоумышленники ссылаются на федеральный закон
Хакеры придумали новый способ хищения денег со счетов клиентов российских банков. Юридически подкованные мошенники ссылаются на федеральный закон, после чего пользователь сам передает обманщикам всю информацию, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
О новой схеме мошенничества «Известиям» рассказали в компании, специализирующейся на кибербезопасности. Деньги списываются с помощью СМС-сообщений, которые якобы приходят из банка.
Клиент получает уведомление о том, что его карта заблокирована, так как последнюю операцию кредитная организация посчитала подозрительной. Чтобы снять ограничение, потенциальной жертве предлагается перезвонить по телефону якобы для подтверждения перевода.
Как только доверчивый клиент набирает указанный номер, лже-сотрудник банка просит его назвать персональные данные, включая трехзначный CVV-код. Сообщив эти данные, человек лишается своих денег.
Принципиальным новшеством такого способа обмана является то, что злоумышленники ссылаются на федеральный закон, что лишь добавляет им убедительности. Как известно, в последнее время банки блокируют огромное количество платежей, ссылаясь на законодательство о безопасности переводов. Некоторые блокировки вызывают откровенное недоумение. К примеру, в ряде случаев блокируется оплата расчетов в магазинах или кафе на сумму в несколько сот рублей.
От новой мошеннической схемы пострадали порядка ста клиентов банков, общий ущерб составляет около двух миллионов рублей. Специалисты советуют владельцам пластиковых карт не сообщать третьим лицам свои персональные данные, а при получении СМС-сообщения о блокировке карты — перезвонить в банк и уточнить, действительно ли это произошло по решению кредитной организации.
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