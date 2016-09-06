Рублю помогает нефть и США

Рубль сегодня существенно укрепляется по отношению к доллару. Позитивная динамика цен на нефть и слабые данные с американского рынка труда, опубликованные в пятницу, являются ключевыми драйверами данного движения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США неожиданно снизилось в августе до 151 тыс. (ожидалось 180 тыс.), уровень безработицы за аналогичный период остался на уровне 4,9% (ожидания 4,8%), а средняя почасовая оплата увеличилась на 0,1% (ожидания 0,2%).

Такие данные снижают вероятность скорого повышения ставок в США, да и в целом говорят о слабость экономики страны, что отнюдь не позитивно для доллара.

Между тем цены на нефть сегодня демонстрируют хороший рост на фоне сообщения с саммита G20 от том, что Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных действиях для стабилизации рынка нефти.

Стоит также отметить снижение количества активных буровых в Канаде (-7 установок по данным Baker Hughes за прошедшую неделю). В США за аналогичный период наблюдался символический рост (+1 установка).

Тем временем не на руку российской валюте в текущем месяце играют довольно высокие выплаты по внешним заимствованиям национальными компаниями (более 10 млрд долларов).

В целом после негативной пятничной статистики снижение пары доллар/рубль еще какое-то время может продолжаться. Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 64-64.5.

Впрочем, плохая статистика из США имеет не только позитивную сторону в виде продолжения стимулирующей политики, но и отрицательную в виде замедления всей мировой экономики. Поэтому с покупкой таких рисковых валют как рубль надо быть крайне осторожными.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», Газета «Золотой Рог», Владивосток.