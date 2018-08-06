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Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
Конгрессмены Роберт Менендес и Линдси Грэм внесли законопроект о расширении санкций к России. Важность этого законопроекта показывает динамика рубля в последние дни: с начала августа курс доллар/рубль вырос c 62,2 руб. до 63,5 руб. При этом основные продажи рубля шли со стороны зарубежных инвесторов, которых тревожат инициативы конгрессменов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
К наиболее негативным последствиям могут привести санкции в отношении российского суверенного долга. На текущий момент нерезиденты владеют порядка 28% ОФЗ. На наш взгляд, маловероятно, что законопроект поддержат Конгресс и Сенат США (тем более что конгресс до конца августа находится на каникулах), а этот шаг приведет к негативным последствиям для американской экономики в том числе.
Более вероятно, что этот законопроект станет очередным инструментом давления США на Россию. Если законопроект все же будет принят, зарубежные инвесторы будут спешно избавляться от российских облигаций. В этом случае под распродажи попадет и рубль. В итоге курс доллара может взлететь к 70-75 руб. В моменте на панике курс доллара может подняться и до 80-90 руб.
Роман ТКАЧУК, старший аналитик "Альпари".
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