С пластиком каких банков летать дешевле?

По оценкам самих банков, примерно треть всех держателей карт выбирают именно "кредитки" с возможностью начисления миль или бонусов, за которые можно приобретать авиабилеты. Однако не всегда анонсированная выгода по подобному карточному продукту действительно является такой уж ощутимой и уникальной на рынке, как обещают банки. Иногда это больше рекламный ход, иногда - типовой продукт, который предлагает большинство крупных розничных банков, а иногда сама операция по переводу потраченных на покупки по карте средств в реальные авиабилеты настолько сложна для понимания, что клиенты довольно редко занимаются этим, пишет Bankir.ru

Условно все карточные "полетные" продукты можно разделить на три вида: кобренды с конкретными авиакомпаниями, кобренды со специализированными туристическими порталами, собственные карточные продукты с начислением бонусов за операции по "кредиткам", которые также можно обменять на мили для полетов.

Летим с …

Большинство крупных розничных игроков, как правило, имеют проекты с какими-то авиакомпаниями. У Сбербанка есть карта "Аэрофлот", которая позволяет накапливать мили на полеты одноименной компании. Газпромбанк пошел по его стопам. У ВТБ24 и Промсвязьбанка есть кобренды с "Трансаэро". У Альфа-банка есть карточные продукты сразу с тремя авиаперевозчиками ("Аэрофлот", S7, "Сибирские авиалинии"). У Райффайзенбанка есть проект с Austrian Airlines, правда, только в рамках премиальных и золотых пакетов услуг. По словам Степана ЗАЙЦЕВА, заместителя руководителя по развитию карточного бизнеса Промсвязьбанка, в подобных кобрендах проявляется в действии принцип "Win - Win", когда в ходе взаимодействия выигрывают обе стороны. Банк получает свой комиссионный доход от использования карт клиентами. Клиент получает поощрение за активное использование карты. "Кроме того, данный проект, безусловно, повышает лояльность к нашему бренду благодаря позитивным эмоциям клиентов от участия в программе", - говорит он.

По этим прямым кобрендам банки имеют сходные системы начисления миль за операции по карте. Эта система, как правило, обозначается самой авиакомпанией. Поэтому можно сказать, что клиенты выбирают тот или иной кобренд либо потому, что предпочитают летать данной конкретной авиакомпанией, либо за какие-то иные фишки конкретного банка.

Система начисления миль (бонусов) по авиакомпаниям представляет из себя: некоторое количество приветственных очков, и далее они начисляются за операции по картам на определенные суммы. Так, кобренды с "Аэрофлотом" по картам категории Classic/Standard предполагают в среднем 500 приветственных миль и по 1 миле за каждые 30 рублей, потраченных по карте. У Ситибанка сумма приветствия немного существеннее (1000 миль). Аналогичная программа работает и по кобрендовым картам Альфа-банка с S7: 500 приветственных миль и по 1 миле за 30 рублей. Более существенный бонус полагается в Банке Москвы и Юникредитбанке (2000 миль за первую операцию по карте). По картам с "Трансаэро" за первую покупку клиент получает 200 бонусов, а далее по 1 бонусу за каждые потраченные по карте 100 рублей. "ВТБ-Ютейр" принесут 1000 приветственных миль и опять же по 1 миле за потраченные по карте 30 рублей.

Дополнительные бонусы полагаются на день рождения клиента (Альфа-банк, ВТБ24, Промсвязьбанк, Номос-банк и др.), за покупки за границей, за приобретение билетов в этих самых авиакомпаниях, за оплату услуг на сайтах-партнерах, бронирование номеров и т.д.

Перевод миль в сами билеты тоже довольно прозрачен. В Альфа-банке на сайте работает неплохой калькулятор для этих целей. Если потратить по карте с "Аэрофлотом" в месяц 100 000 рублей, это получится 3830 миль (500 приветственных и 3333 заработанных), а билет в Стокгольм в один конец, согласно калькулятору, стоит 15 000 миль. А если иметь кобренд с S7, то за месяц выйдут 3833 мили. Причем здесь билет в Италию (опять же в один конец) обойдется в 7500 миль.

Банк-туроператор

Независимость от авиакомпании также дают кобрендовые карты с туристическими порталами. В основном речь идет о совместном продукте с порталом бронирования iGlobe. Кобренд с iGlobe предлагают такие банки, как ХКФ, Райффайзенбанк, Росевробанк, "Траст" и др. Типовая система как в прямых кобрендах с авиакомпаниями (500 или 1000 приветственных миль + 1 миля за каждые 30 потраченных по карте рублей). У банка "Траст" условия немного более выгодные - 1,5 мили за каждые 30 рублей. В ход у всех также идут бонусы за оплату отеля через iGlobe и т.д.

"Кобренд с iGlobe выгодно отличается от классических авиакобрендов тем, что клиент не привязан к одной авиакомпании, можно пользоваться 380 авиакомпаниями, а также возможностью приобрести другие сопутствующие туристические услуги на одном сайте: более 200 000 отелей, прокат машин, заказ трансфера, билета на аэроэкспресс, страховки и т.д., - комментирует Анастасия КОЧЕРГИНА, старший руководитель проектов Банка Хоум Кредит. - При этом программа выгодно отличается от других программ лояльностей отсутствием различного рода ограничений - любая услуга может быть оплачена милями, доступен для приобретения за мили любой билет на любые даты, есть возможность докупить, перевести мили и т.д.".

"Основная выгода для банков от подобных кобрендов заключается в стимулировании клиентов больше использовать карту, а также в повышении ценности продукта для клиента, что способствует в итоге привлечению новых клиентов", - продолжает Юрий ЕМШАНОВ, директор департамента развития розничного бизнеса Росевробанка.

Своя система

Некоторые банки предлагают свои собственные системы начисления миль (бонусов). Например, у МКБ есть программа "МКБ Бонус", которая позволяет накапливать бонусы за любые покупки по карте и затем менять их на различные нужные вещи, в том числе авиабилеты.

Некоторые банки все же не считают нужным подобные продукты предлагать своим частным клиентам, уверяя, что подобные продукты интересны только состоятельным клиентам. "Карточные программы, связанные с накоплением бонусных миль, ориентированы на достаточно состоятельных клиентов, которые много путешествуют или чья работа связана с большим количеством командировок, - уверяет Владислав ВЕРБИН, вице-президент, директор департамента банковских карт "Ренессанс Кредит". - В этом случае, действительно, выгодно иметь такую карту - используешь ее для совершения ежедневных трат и одновременно копишь мили на премиальный билет".

Тем не менее те, кто имеет какие-то "полетные" карточные продукты, говорят об обратном. "Полетные" карты весьма востребованы, и это не только сегмент состоятельных клиентов. Скажем, в Альфа-банке - около 30% держателей карт предпочитают авиакобренды, в Ситибанке - вообще свыше 50%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.