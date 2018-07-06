Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют

В наше время блокировка карты - одно из самых страшных наказаний для ее владельца

Блокировка карты – это почти катастрофа, ведь фактически человек лишается своего кошелька: на карту поступает зарплата, пенсия, стипендия и т.д., а воспользоваться деньгами нельзя, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Когда банк может заблокировать карту? Законодательство сейчас активно пополняется все новыми основаниями для блокировки счетов физических лиц.

Началось все с обеспечения безопасности общества в целом (от угроз преступных группировок, финансируемых через банковские операции) и, в итоге, постепенно дошло до защиты отдельно взятого гражданина.

А ведь далеко не всегда чрезмерная опека приводит к полезному результату, чаще бывает совсем наоборот: возникают лишь дополнительные неприятности.

И блокировка карты в целях безопасности нередко относится именно к такому случаю. Чтобы не пополнить ряды «защищенных», нужно знать, из-за чего сейчас банк может на законных основаниях заблокировать вашу карту:

1. По карте выполнена операция на сумму от 600 000 рублей (или в валютном эквиваленте), которая носит признак «подозрительной».

Это самое первое основание для блокировки, которое появилось в банковском законодательстве – известный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Если на вашу карту поступает сумма от 600 000, будьте готовы к тому, что банк затребует документы, подтверждающие законность получения денег.

До получения объяснений банк имеет право заблокировать карту (направив одновременно уведомление в Росфиннадзор).

Достаточно часто происходят такие блокировки из-за совершения нетипичных для данной карты операций (например, крупное зачисление денег от юридического лица или несколько переводов от разных лиц с быстрым обналичиванием).

Придется доказывать банку, что это была сделка по продаже имущества, получению займа и т.п.

2. Банк заподозрил вас в нарушении правил пользования картой.

Как показывает практика, виной тому может стать любой, даже самый незначительный платеж или перевод по карте.

Закон «О национальной платежной системе» дает банкам право приостанавливать все подозрительные операции по карте, независимо от суммы – если нарушаются условия пользования карточным счетом.

Получая банковскую карту, клиент дает свое согласие пользоваться ею в соответствии с условиями банка. А в условиях стандартно закрепляется право банка блокировать карту из-за подозрительных операций.

Критерии подозрительности банки могут трактовать в самом широком смысле. Сюда часто попадают операции по переводу денег с электронных кошельков, которые банк не может идентифицировать, по получению денег в долг от организации или от гражданина, по оплате кредита и т.п.

Признать подобную блокировку незаконной можно только в одном случае – если банк сам вышел за рамки договора о ведении карточного счета.

3. Банк защищает вашу карту от мошенников.

С 26 сентября вступают в силу новые дополнения в банковское законодательство, которые позволят банкам блокировать карты при малейшем подозрении, что в отношении нее совершаются мошеннические действия.

Максимальный срок блокировки составляет 2 дня. За это время банк должен связаться с клиентом и запросить от него подтверждение приостановленной операции (по телефону или по электронной связи).

Пока четких критериев отграничения подозрительных операций от обычных нет – их должен разработать в ближайшее время Центробанк, а сами банки получат право вносить в них свои дополнения.

Главное – чтобы они при этом не переусердствовали, иначе блокировки будут происходить практически по любому поводу.

И. СИВАКОВА.