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Доллар превысил 60 рублей

06 Июля 2017, 09:20 | В России

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 5 июля к 12:00 мск впервые с 22 июня 2017 г. превысил 60 руб. после заявления Минфина России о планах снизить покупку валюты в июле в сотни раз. Игроки посчитали, что у Минфина закончились деньги, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Доллар к 12.13 мск вырос на 60 коп. до 60,01 руб., евро - на 52 коп. до 67,9 руб., по данным биржи, пишет сайт Vestifinance.Ru.

Через час курс доллара прибавил и к 13:26 мск составил 60,04 руб.

Цены на нефть держатся на максимуме с июня 2017 г. Так, европейский эталон Brent стоит $49,61 за баррель (-0,14% к закрытию предыдущей сессии).

Минфин в среду заявил, что с 7 июля по 4 августа купит на внутреннем рынке валюту всего на 74,3 млн руб. Ежедневный объем покупки составит 3,5 млн руб.

Ранее на покупку направлялись миллиарды рублей. Так, с 7 июня по 6 июля Минфин направил на покупку иностранной валюты 45,1 млрд руб., ежедневный объем составил 2,1 млрд руб.

Минфин начал покупку валюты с 7 февраля для изъятия с рынка дополнительных нефтегазовых доходов. До 6 марта объем ежедневных операций составлял 6,3 млрд руб. С 7 апреля по 5 мая объем ежедневных покупок валюты уменьшился до 400 млн руб.

Но в итоге оказалось, что на покупку валюты потрачено больше, чем получил бюджет.

"Низкий объем дополнительных нефтегазовых доходов преимущественно обусловлен снижением цен на нефть на фоне сравнительно стабильного курса рубля", - заявили в Минфине.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: валюта  баррель  доллар  акции  brent  нефть  евро  Центробанк  прогноз 



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