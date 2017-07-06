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Доллар превысил 60 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 5 июля к 12:00 мск впервые с 22 июня 2017 г. превысил 60 руб. после заявления Минфина России о планах снизить покупку валюты в июле в сотни раз. Игроки посчитали, что у Минфина закончились деньги, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Доллар к 12.13 мск вырос на 60 коп. до 60,01 руб., евро - на 52 коп. до 67,9 руб., по данным биржи, пишет сайт Vestifinance.Ru.
Через час курс доллара прибавил и к 13:26 мск составил 60,04 руб.
Цены на нефть держатся на максимуме с июня 2017 г. Так, европейский эталон Brent стоит $49,61 за баррель (-0,14% к закрытию предыдущей сессии).
Минфин в среду заявил, что с 7 июля по 4 августа купит на внутреннем рынке валюту всего на 74,3 млн руб. Ежедневный объем покупки составит 3,5 млн руб.
Ранее на покупку направлялись миллиарды рублей. Так, с 7 июня по 6 июля Минфин направил на покупку иностранной валюты 45,1 млрд руб., ежедневный объем составил 2,1 млрд руб.
Минфин начал покупку валюты с 7 февраля для изъятия с рынка дополнительных нефтегазовых доходов. До 6 марта объем ежедневных операций составлял 6,3 млрд руб. С 7 апреля по 5 мая объем ежедневных покупок валюты уменьшился до 400 млн руб.
Но в итоге оказалось, что на покупку валюты потрачено больше, чем получил бюджет.
"Низкий объем дополнительных нефтегазовых доходов преимущественно обусловлен снижением цен на нефть на фоне сравнительно стабильного курса рубля", - заявили в Минфине.
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