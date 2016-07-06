Как банки внедряют отечественную пластиковую карту "Мир"

15 июня исполнилось полгода, с тех пор как российские банки начали выпускать карты российской платежной системы «Мир». Каковы результаты и стоит ли пользоваться этой картой, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

По данным опубликованного в среду опроса ВЦИОМ, 56% граждан вообще не слышали о том, что банки начали выпускать и обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Что-то слышали об этой карте 37% респондентов и лишь 7% граждан хорошо знают о ней. При этом самые неинформированные среди опрошенных - молодые люди от 18 до 24 лет, а самые «знающие» - люди в возрасте от 35 до 59 лет.

По данным Национальной системы платежных карт (НСПК), начиная с 15 декабря в России было выпущено 170 тыс. карт системы «Мир». По сравнению с объемом всех карт в России это капля в море. По статистике ЦБ, на 1 апреля в России было эмитировано более 212 млн расчетных пластиковых карт всех платежных систем. Таким образом, доля карт «Мир» в общей массе - менее 0,1%.

Кто выпускает

В настоящее время среди банков - участников платежной системы «Мир» - 110 кредитных организаций. Однако обратиться за выпуском карты сегодня можно в 15 банков. Остальные пока являются или эквайерами (принимают и проводят платежи по ним), или ведут подготовку к выпуску.

Лидер по выпуску карт российской платежной системы - крымский банк РНКБ. «Банк выдал жителям Крымского федерального округа более 100 тыс. карт», - рассказывает заместитель директора по розничному бизнесу РНКБ Николай БИЛАН. По его словам, в настоящее время банк выдает до 5 тыс. карт «Мир» в день, в том числе до 500 кредитных. В конце декабря 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard из-за санкций против России приостановили операции по обслуживанию своих карт на территории полуострова.

У других банков результаты скромнее. По словам начальника отдела развития карточного бизнеса Связь-банка Алексея ЧЕХИ, его банк выпустил 1600 карт, или 2% всей эмиссии с начала выпуска банком карт «Мир». «По мере развития платежной инфраструктуры системы «Мир» банк будет более активно предлагать карту, в том числе в рамках зарплатных проектов», - говорит Алексей Чеха.

Как рассказала директор департамента платежных систем СМП Банка Елена БИНДУСОВА, в настоящее время банком выпущено несколько сотен карт «Мир». По ее словам, владельцам таких карт интересно протестировать их первыми, и они готовы мириться с существующими пока ограничениями. Ими, например, нельзя расплачиваться за границей, да и далеко не везде в России.

Сколько стоит

Многие банки - восемь из 15 - предлагают выпустить карту «Мир» бесплатно. Остальные берут небольшие деньги. Например, в банке «Возрождение» ее выпуск обойдется в 150 рублей. А самое дорогое предложение - у Газпромбанка: 1 тыс. рублей.

Часть кредитных организаций берет плату за обслуживание. Например, в Связь-банке ежегодные траты составляют 90 рублей, в СДМ-банке - 150 рублей. Самое дорогое обслуживание - в банке «Россия»: 550 рублей в год.

В двух банках выпуск и обслуживание карты «Мир» будут и вовсе бесплатными - в МДМ Банке и крымском РНКБ.

Где можно расплатиться

По данным Национальной системы платежных карт, карты «Мир» сегодня принимают более 140 тыс. устройств по всей России (почти 40 тыс. банкоматов и около 100 тыс. POS-терминалов). По данным банков-эквайеров, картой «Мир» можно расплатиться в сети быстрого питания KFC, сети мастерских «Дом быта», канцелярских магазинах «Коди». Можно купить авиабилеты онлайн на сайте «Аэрофлота», оплатить услуги на сайтах «МегаФона» и «Теле2», а также на сайте Mail.Ru Group.

«Многие работающие с банком торговые сети уже принимают карту «Мир», - рассказывает Елена Биндусова из СМП Банка. - Это и ретейлеры, и салоны красоты, кафе, рестораны, ювелирные магазины и магазины бытовой техники».

Для привлечения клиентов НСПК запустила акцию «Открой «Мир» этим летом», по которой владельцы карт могут получить различные привилегии. Кроме того, например, платежная система «Мир» стала партнером Московского международного кинофестиваля. С помощью карты можно было выиграть приглашения на специальный закрытый показ. Держатели карт «Мир» могут выиграть бесплатные билеты на рок-фестиваль «Нашествие», который пройдет 8–10 июля, а также попасть на мероприятие без очереди.

Банки тоже не отстают. Например, СМП Банк предлагает челябинским бюджетникам при активном использовании карты «Мир» получить сертификат «Ашана» на 500 руб. Кроме того, к любой карте «Мир» от СМП Банка можно подключить программу Travel Miles. Она позволяет накапливать бонусные мили и тратить их на услуги для путешественников: бронирование гостиничных номеров и автомобилей, а также покупку авиа- и железнодорожных билетов. Правда, только в России.

Стоит ли пользоваться

Руководитель департамента кредитных карт Ситибанка Юрий ТОПУНОВ считает, что у платежных карт «Мир» хорошие перспективы. «Самое важное для нас — возникновение соответствующей потребности со стороны наших клиентов», — говорит он. Пресс-служба банка «Ренессанс Кредит» сообщила, что пока кредитная организация анализирует, насколько карта будет востребована клиентами. «Пока у держателей могут возникать сложности при использовании этих карточек», - говорит представитель банка.

Прежде чем завести себе карту «Мир», стоит понять, сможете ли вы ею пользоваться в привычных местах, говорит гендиректор Frank Research Group Юрий ГРИБАНОВ. Логотип платежной системы обычно размещается на кассе или терминале, а также на дверях заведений, напоминает он.

Главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей БУЗДАЛИН называет одним из серьезных недостатков то, что картой «Мир» нельзя пользоваться за границей. По его мнению, эту карту будут оформлять те, кто не планирует выезжать за рубеж.

Еще один важный нюанс связан с безопасностью. Как замечает Буздалин, банковские системы Visa и MasterCard существуют десятилетиями, и даже там время от времени всплывают истории с мошенничествами. «При этом существует отлаженный юридический механизм решения спорных ситуаций», - говорит он. По его словам, опыта урегулирования спорных ситуаций по карте «Мир» пока нет.

Преимуществом карты является более выгодные по сравнению с Visa и MasterCard тарифы, но Буздалин не уверен, что оно может быть решающим при выборе карты. «Патриотизм патриотизмом, а здравый смысл первостепеннее», - говорит он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.