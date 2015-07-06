Fitch оставило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги России в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB-», сообщает деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на пресс-релиз размещенный на сайте агентства.

Прогноз по рейтингам объявлен негативным, что означает 50% вероятность их понижения в ближайшие полгода. Согласно шкале рейтингов Fitch, «BBB-» является самой низкой ступенью инвестиционного уровня.

В качестве положительного фактора, влияющего на рейтинг, аналитики агентства отметили низкий уровень внешнего долга, а в качестве отрицательных – высокую волатильность и геополитические трения.

В январе 2015 года Standard & Poor's, другое агентство так называемой «большой тройки», понизило рейтинг России до «мусорного» уровня. Аналитики агентства заявляли об ослаблении перспектив роста экономики, а также предупреждали о возможном истощении резервов РФ из-за санкций. В апреле S&P подтвердило «мусорный» рейтинг России.

Напомним, агентство Moody's, как и Fitch, пока сохраняет рейтинг России на инвестиционном уровне.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.