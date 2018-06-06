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Рубль готовится к обвалу

06 Июня 2018, 17:50 | В России

Резкое падение курса российской валюты может произойти уже в ближайшее время

Российская валюта в последнее время слабо реагирует на динамику цен на нефть, но сейчас есть целый ряд факторов, которые могут способствовать ее ослаблению в ближайшем будущем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Вот эти факторы:

- перед предстоящим 13 июня заседанием ФРС участники могут несколько повысить спрос на американскую валюту. Т.к. вышедшие на прошлой неделе данные с рынка труда США, дают предпосылки к более быстрому повышению ставок. Напомню, уровень безработицы опустился до рекордных 3,8% в мае, зарплаты неожиданно выросли на 0,3%, что также повышает и инфляционные ожидания

- торговые войны остаются глобальным риском для всех рисковых активов и в частности рубля

- нефть может продолжить снижение на неопределенности относительно будущего сделки ОПЕК+, а также роста добычи в США

С технической точки зрения открывать позицию, на мой взгляд, стоит после преодоления 62.15 по USDRUB_TOM. Стоп ставить ниже 61.8. Первая цель – 62.45, следующая 62.79

Иван КОПЕЙКИН, биржевой тренер БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: баррель  валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар 



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