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Рубль готовится к обвалу
Резкое падение курса российской валюты может произойти уже в ближайшее время
Российская валюта в последнее время слабо реагирует на динамику цен на нефть, но сейчас есть целый ряд факторов, которые могут способствовать ее ослаблению в ближайшем будущем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Вот эти факторы:
- перед предстоящим 13 июня заседанием ФРС участники могут несколько повысить спрос на американскую валюту. Т.к. вышедшие на прошлой неделе данные с рынка труда США, дают предпосылки к более быстрому повышению ставок. Напомню, уровень безработицы опустился до рекордных 3,8% в мае, зарплаты неожиданно выросли на 0,3%, что также повышает и инфляционные ожидания
- торговые войны остаются глобальным риском для всех рисковых активов и в частности рубля
- нефть может продолжить снижение на неопределенности относительно будущего сделки ОПЕК+, а также роста добычи в США
С технической точки зрения открывать позицию, на мой взгляд, стоит после преодоления 62.15 по USDRUB_TOM. Стоп ставить ниже 61.8. Первая цель – 62.45, следующая 62.79
Иван КОПЕЙКИН, биржевой тренер БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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