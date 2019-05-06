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В России отменят материнский капитал на бумаге

06 Мая 2019, 11:45 | В России

Минтруд РФ планирует вносить претендующих на материнский капитал россиян в специальный реестр вместо получения бумажного сертификата. Об этом в газете "Известия" сообщил замглавы ведомства Алексей Скляр.

Как сообщается, родителям перестанут выдавать документ на бланке строгой отчетности. "Их право на капитал занесут в специальный реестр, а если родители захотят получить документ, они смогут взять выписку в органах соцзащиты или МФЦ", - приводит издание слова Скляра.

Кроме того, в пресс-службе Минтруда изданию заявили, что к началу второго квартала 2020 года "в ведомственные порядки и приказы должны быть внесены изменения, согласно которым граждане смогут получать услуги полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы - в электронном виде".

Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сертификат выдается за рождение второго или последующих детей. Размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей. Программа продлена до конца 2021 года. Ранее в пресс-службе ПФР ТАСС заявили, что в 2018 году в России было выдано порядка 698 тыс. сертификатов на материнский капитал, общая сумма выплаченных средств составила 302,3 млрд рублей.

Фото nedviginform.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: финансы  Россия  материнский капитал  реестр  дети  сертификат  минтруд 



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