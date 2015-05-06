Приставы раскроют данные о небанковских долгах россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передаст данные о всех неоплаченных долгах россиян в бюро кредитных историй (БКИ).

Речь идет в том числе о задолженности граждан по коммунальным услугам, алиментам и других долгах, по которым судами выданы исполнительные листы. Эти данные позволят банкам получить более полную информацию о заемщиках и их небанковских долгах.

О подготовке соглашений ФСПП и кредитных бюро на получение информации рассказал источник на рынке. В крупнейших кредитных бюро «Известиям» подтвердили, что работа по подключению к базам ФСПП находится на завершающей стадии.

Как пояснила директор юридического департамента Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Виктория БЕЛЫХ, в настоящий момент осталось разрешить только технические проблемы - согласовать формат и способ передачи данных из ФССП, чтобы бюро получало их в автоматизированном режиме.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.