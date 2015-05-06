Аналитики советуют потихоньку покупать доллары

Рубль после длительных выходных чувствует себя достаточно уверенно, демонстрируя рост, как к доллару, так и к евро. Основным драйвером для позитивной динамики является нефть, котировки которой вплотную подобрались к 67 долларам за баррель по сорту Brent на фоне продолжающейся геополитической напряженности вокруг Йемена и стимулирующей политики мировых ЦБ, пишет деловая газета «Золотой Рог».

При этом российским компаниям по внешним заимствованиям в мае предстоит выплатить менее 5 млрд. долларов, что вряд ли увеличит спрос на иностранную валюту в ближайшем будущем.

Впрочем, не все так позитивно для рубля, как кажется на первый взгляд. На прошлой неделе Банк России снизил ставку на 1,5%, что, вероятно уменьшит спрос на некоторые российские активы и валюту в ближайшем будущем. При этом сейчас немного выросли риски относительно ситуации на Украине, где постепенно назревает обострение, а рост запасов нефти в США, скорее всего, не позволит черному золоту продемонстрировать дальнейшее значительное укрепление.

Поэтому в текущий момент можно постепенно присматриваться к покупке пары доллар/рубль. Неплохим моментом в этом плане может стать пробой верхней границы нисходящего канала вблизи отметки 53, в котором данная пара движется уже более 2-х месяцев.

Сильная поддержка в свою очередь находится в районе 49,5.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт БКС Экспресс, специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.