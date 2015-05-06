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Аналитики советуют потихоньку покупать доллары

06 Мая 2015, 09:19 | В России

Рубль после длительных выходных чувствует себя достаточно уверенно, демонстрируя рост, как к доллару, так и к евро. Основным драйвером для позитивной динамики является нефть, котировки которой вплотную подобрались к 67 долларам за баррель по сорту Brent на фоне продолжающейся геополитической напряженности вокруг Йемена и стимулирующей политики мировых ЦБ, пишет деловая газета «Золотой Рог».

При этом российским компаниям по внешним заимствованиям в мае предстоит выплатить менее 5 млрд. долларов, что вряд ли увеличит спрос на иностранную валюту в ближайшем будущем.

Впрочем, не все так позитивно для рубля, как кажется на первый взгляд. На прошлой неделе Банк России снизил ставку на 1,5%, что, вероятно уменьшит спрос на некоторые российские активы и валюту в ближайшем будущем. При этом сейчас немного выросли риски относительно ситуации на Украине, где постепенно назревает обострение, а рост запасов нефти в США, скорее всего, не позволит черному золоту продемонстрировать дальнейшее значительное укрепление.

Поэтому в текущий момент можно постепенно присматриваться к покупке пары доллар/рубль. Неплохим моментом в этом плане может стать пробой верхней границы нисходящего канала вблизи отметки 53, в котором данная пара движется уже более 2-х месяцев.

Сильная поддержка в свою очередь находится в районе 49,5.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт БКС Экспресс, специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: brent  валюта  доллар  ммвб  евро 



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Комментарии

  • Преморец*17:20, 06.05.2015#

    Сами покупайте. Народ, не ведитесь это утка.

  • ............................17:39, 06.05.2015#

    Это не просто "" Утка"" , А САБОТАЖ - ВРЕДИТЕЛЬСВО. . . При Сталине такие горе - аналитики, в течении трёх суток получили бы по 15 лет , как минимум, для просветления мозгов. . . . Пятая Колонна брызжет ядовитой слюной. . . . . Я Дам Свой Прогноз -- Осенью пиндосовский тугриг , цветная резаная бумага, будет стоить меньше туалетной бумаги. . . и это неизбежно. . . . А вот горе - аналитикам нужно задуматься ( за базар то придётся отвечать) , не зря ведь приготовили 300 тысяч "" сидячих мест "" , к концу мая будут готовы к приёму толерастов. . . .

  • John17:45, 06.05.2015#

    "пробой верхней границы нисходящего канала вблизи отметки 53"Это шедевр!

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