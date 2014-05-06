Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
НРА подтвердило рейтинг Промсвязьбанка на уровне "АА+"
«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка на уровне «АА+» (очень высокая кредитоспособность, первый уровень).
«Подтверждение рейтинговой оценки обусловлено ведущими рыночными позициями банка на финансовом российском рынке и положительной динамикой ключевых показателей. Банк обладает стабильной клиентской базой и достаточной капитализацией», - говорится в сообщении НРА. Позиции ликвидности банка, исходя из достаточного объема ликвидных активов и сбалансированной срочной структуры активов и пассивов, оцениваются агентством как устойчивые.
Агентство принимает также во внимание высокий уровень процедур мониторинга и контроля над рисками Промсвязьбанка, высокий уровень корпоративного управления, современную организационную структуру, способную минимизировать уровни операционных рисков и рисков бизнес-процессов банка.
Стратегия развития Промсвязьбанка направлена на дальнейший рост акционерной стоимости за счет поддержания прибыльности, устойчивости операций банка и развития качества управления, инфраструктуры и других направлений. Банк продолжит развиваться как универсальный кредитно-финансовый институт и сохранит прежние приоритеты. На 2014 год ПСБ не планирует интенсивного роста объемов бизнеса, и сосредоточится на сохранении высокого качества активов и росте рентабельности. В планах банка также увеличение размера собственных средств.
Досье
«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) осуществляет свою деятельность с 2002 года и является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств России. Агентство аккредитовано Министерством финансов России. Рейтинги НРА официально признаны Центральным банком России, ФСФР, Московской биржей, Минэкономразвития России, Внешэкономбанком, РОСНАНО, Агентством ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК), Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), Национальной Фондовой Ассоциацией (НФА), Национальной лигой управляющих (НЛУ), Ассоциацией российских банков (АРБ). С 2011 года НРА является членом Европейской ассоциации рейтинговых агентств (ЕАСRA).
Досье
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 770 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 93 млрд рублей по состоянию на 01.04.2014 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88,25% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз стабильный), «BB-» Fitch Ratings (прогноз стабильный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. Сеть банка насчитывает более 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии. www.psbank.ru
Новости тематики
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Банки придут в села и деревни
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- ФК "Открытие", Бинбанк и Росгосстрахбанк объединяются
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Своим деньгам не хозяин
Новости раздела
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- В России введут новый налог для граждан
- Что теперь будет с рублем?
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Банки придут в села и деревни
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Что теперь будет с рублем?