НРА подтвердило рейтинг Промсвязьбанка на уровне "АА+"

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка на уровне «АА+» (очень высокая кредитоспособность, первый уровень).

«Подтверждение рейтинговой оценки обусловлено ведущими рыночными позициями банка на финансовом российском рынке и положительной динамикой ключевых показателей. Банк обладает стабильной клиентской базой и достаточной капитализацией», - говорится в сообщении НРА. Позиции ликвидности банка, исходя из достаточного объема ликвидных активов и сбалансированной срочной структуры активов и пассивов, оцениваются агентством как устойчивые.

Агентство принимает также во внимание высокий уровень процедур мониторинга и контроля над рисками Промсвязьбанка, высокий уровень корпоративного управления, современную организационную структуру, способную минимизировать уровни операционных рисков и рисков бизнес-процессов банка.

Стратегия развития Промсвязьбанка направлена на дальнейший рост акционерной стоимости за счет поддержания прибыльности, устойчивости операций банка и развития качества управления, инфраструктуры и других направлений. Банк продолжит развиваться как универсальный кредитно-финансовый институт и сохранит прежние приоритеты. На 2014 год ПСБ не планирует интенсивного роста объемов бизнеса, и сосредоточится на сохранении высокого качества активов и росте рентабельности. В планах банка также увеличение размера собственных средств.

Досье

«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) осуществляет свою деятельность с 2002 года и является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств России. Агентство аккредитовано Министерством финансов России. Рейтинги НРА официально признаны Центральным банком России, ФСФР, Московской биржей, Минэкономразвития России, Внешэкономбанком, РОСНАНО, Агентством ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК), Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), Национальной Фондовой Ассоциацией (НФА), Национальной лигой управляющих (НЛУ), Ассоциацией российских банков (АРБ). С 2011 года НРА является членом Европейской ассоциации рейтинговых агентств (ЕАСRA).



Досье