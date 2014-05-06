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НРА подтвердило рейтинг Промсвязьбанка на уровне "АА+"

06 Мая 2014, 12:22 | В России

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка на уровне «АА+» (очень высокая кредитоспособность, первый уровень).

«Подтверждение рейтинговой оценки обусловлено ведущими рыночными позициями банка на финансовом российском рынке и положительной динамикой ключевых показателей. Банк обладает стабильной клиентской базой и достаточной капитализацией», - говорится в сообщении НРА. Позиции ликвидности банка, исходя из достаточного объема ликвидных активов и сбалансированной срочной структуры активов и пассивов, оцениваются агентством как устойчивые.

Агентство принимает также во внимание высокий уровень процедур мониторинга и контроля над рисками Промсвязьбанка, высокий уровень корпоративного управления, современную организационную структуру, способную минимизировать уровни операционных рисков и рисков бизнес-процессов банка.

Стратегия развития Промсвязьбанка направлена на дальнейший рост акционерной стоимости за счет поддержания прибыльности, устойчивости операций банка и развития качества управления, инфраструктуры и других направлений. Банк продолжит развиваться как универсальный кредитно-финансовый институт и сохранит прежние приоритеты. На 2014 год ПСБ не планирует интенсивного роста объемов бизнеса, и сосредоточится на сохранении высокого качества активов и росте рентабельности. В планах банка также увеличение размера собственных средств.

Досье

«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) осуществляет свою деятельность с 2002 года и является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств России. Агентство аккредитовано Министерством финансов России. Рейтинги НРА официально признаны Центральным банком России, ФСФР, Московской биржей, Минэкономразвития России, Внешэкономбанком, РОСНАНО, Агентством ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК), Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), Национальной Фондовой Ассоциацией (НФА), Национальной лигой управляющих (НЛУ), Ассоциацией российских банков (АРБ). С 2011 года НРА является членом Европейской ассоциации рейтинговых агентств (ЕАСRA).


Досье

ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 770 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 93 млрд рублей по состоянию на 01.04.2014  согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88,25% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз стабильный), «BB-» Fitch Ratings (прогноз стабильный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. Сеть банка насчитывает более 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии. www.psbank.ru

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги: экономика  активы  банки  бизнес  Промсвязьбанк  рейтинги 



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