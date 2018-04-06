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Доходы бедных россиян хотят облагать НДФЛ в 5%
06 Апреля 2018, 09:23 | В России
Зато тем, кто зарабатывает больше, мало не покажется
В Госдуму внесен законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налога на доходы физического лица, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Предлагается ввести прогрессивную шкалу ставок НДФЛ:
5% - с доходов менее 100 тыс. руб. в год,
13% - с доходов от 100 тыс. до 3 млн. руб. в год,
18% - с доходов от 3 до 10 млн. руб. в год,
25% - с доходов более 10 млн. руб.
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Прогрессивную шкалу давно предложили от КПРФ. Но раньше озвучивали менее приятные цифры. В любом случае это пока вилами по воде писано.