Доходы бедных россиян хотят облагать НДФЛ в 5%

Зато тем, кто зарабатывает больше, мало не покажется

В Госдуму внесен законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налога на доходы физического лица, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Предлагается ввести прогрессивную шкалу ставок НДФЛ:

5% - с доходов менее 100 тыс. руб. в год,

13% - с доходов от 100 тыс. до 3 млн. руб. в год,

18% - с доходов от 3 до 10 млн. руб. в год,

25% - с доходов более 10 млн. руб.