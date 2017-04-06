Рубль будет падать, потому что это выгодно

На днях глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рубль переоценен и отечественная валюта должна ослабнуть для поддержания экономики. Но на фоне укрепляющей нефти такое заявление слабо отразилось на положении рубля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тем не менее, эксперты считают, что в ближайшие полгода рубль обязательно «просядет» относительно доллар и евро.

Ослабление будет небольшим

«Я не согласен с утверждением, что правительство не устраивает сильный рубль. Я считаю, что правительство вполне устроит 10% снижение курса рубля», — заявил в ходе пресс-конференции руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Эксперт подчеркивает, что стоимость нефти в ближайшее время тоже может опуститься, так как политика ФРС США направлена на нормализацию ставок, что сильно ограничивает возможности спекулянтов.

«Я настроен довольно консервативно, я думаю, что рубль ослабнет не более чем на 10%, что, на самом деле, очень немного по меркам последних лет. Рубль больше чем на эту долю по отношению к доллару не опустится».

Исключение, как всегда, составляют глобальные события на мировом рынке, которые могут оказаться сильнее внутренних факторов.

«Небольшое ослабление рубля правительство может допустить, но большое ослабление они допускать не заинтересованы». — считает Колташов.

Среди негативных последствий ослабления рубля, которые не позволят властям отпустить отечественную валюту в «свободный полет», Колташев называет обесценивание состояний, номинированных в рублях, и потерю интереса иностранных инвесторов.

Банки только заработают

Негативные последствия удешевления рубля сильно могут отразиться на населении в виде повышения цен. Но вот для банков никаких кризисных моментов в таком сценарии нет.

«Для банковского рынка ослабление рубля в рамках 55–65 р. за доллар критичным не является. Но может быть приятным», — считает генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов.

Аналитик объясняет это тем, что в периоды нестабильности валюты компании и частные клиенты, стремясь защитить свои накопления или подзаработать на минимальных и максимальных пиках, стабильно приносят в банки комиссионную прибыль.

«Если же говорить об основном кредитном бизнесе, то тут есть небольшое неудобство. Дело в том, что со стороны фондирования у банков большая часть номинирована в долларах. Почти половина частных вкладов являются валютными, значительная часть вкладов юридических лиц тоже являются валютными. В то время как кредитование, в основном, происходит в рублях», — поясняет аналитик.

При таком раскладе укрепление рубля снижает долю валюты и портфель пассивов у банков.

«Это немножко неудобно. Это дополнительная работа для казначеев, потому что нужно сводить баланс. Но в целом, если колебания не выйдут за предел 55–65 р. за доллар, то банки будут готовы».

При этом аналитик подчеркивает, что влияние на каждый конкретный банк зависит от портфеля кредитной организацией. Но, в принципе, озвученный диапазон будет приемлем почти для всех.

«По моим ощущениям, компромиссный курс, который в принципе бы устроил большинство участников рынка, находится в диапазоне чуть больше 60-ти рублей. 60 — 63 рубля за доллар. И мы этот курс увидим, вопрос временных горизонтов остается открытым», — резюмирует аналитик.

Самое разумное проводить ослабление рубля летом

Экономисты, которые занимаются проблемами глобализации, в свою очередь, заявляют, что самое правильное время для снижения стоимости рубля уже очень близко.

«Если брать совокупность экономических и политических факторов, то разумнее всего проводить ослабление рубля летом, когда все ушли в отпуска и этого просто не заметят», — считает Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Он подчеркивает, что сезонный минимум цен на продукты в этот момент не позволит ослаблению валюты ударить по самым бедным слоям населения. И в то же время слабый рубль успеет поддержать экономику и создать определенное количество рабочих мест как раз к президентским выборам 2018-го года.

Эксперты в один голос и с большой уверенностью говорят об ослаблении отечественной валюты. И также уверенно говорят о том, что если вы хотите закупиться валютой, то делать это нужно прямо сейчас. Но смысл в таком шаге для личного бюджета будет только в том случае, если вы сможете оставить эти средства в валюте минимум на год.