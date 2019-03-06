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Российское правительство не дает рублю шансов
Правительство ждет 66 рублей за доллар. Ранее макропрогноз в среднем за год составлял 63,9 рубля за доллар, сообщает газета «Золотой Рог».
Минэкономразвития понизило прогноз по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2019 году, заявил глава ведомства Максим ОРЕШКИН в ходе правительственного часа в Госдуме. Ранее Минэкономразвития закладывало курс 63,9 руб./$1 в среднем за 2019 год.
«Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза, ожидаем к доллару на уровне 66 рублей в среднем за год», - приводит слова г-на Орешкина «Интерфакс».
«Но это во многом связано скорее с изменениями в паре евро-доллар, чем с какими-то внутренними факторами», - заявил министр.
При этом Минэкономразвития сохранило прогноз по инфляции в России в 2020-2021 гг. на уровне 3,8% и 4%
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