Российское правительство не дает рублю шансов

Правительство ждет 66 рублей за доллар. Ранее макропрогноз в среднем за год составлял 63,9 рубля за доллар, сообщает газета «Золотой Рог».

Минэкономразвития понизило прогноз по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2019 году, заявил глава ведомства Максим ОРЕШКИН в ходе правительственного часа в Госдуме. Ранее Минэкономразвития закладывало курс 63,9 руб./$1 в среднем за 2019 год.

«Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза, ожидаем к доллару на уровне 66 рублей в среднем за год», - приводит слова г-на Орешкина «Интерфакс».

«Но это во многом связано скорее с изменениями в паре евро-доллар, чем с какими-то внутренними факторами», - заявил министр.

При этом Минэкономразвития сохранило прогноз по инфляции в России в 2020-2021 гг. на уровне 3,8% и 4%