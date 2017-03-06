Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ралли рубля подошло к концу
Советник Credit Suisse Group AG Роберт Паркер советует инвесторам фиксировать прибыль в рубле, так как ралли российской валюты подошло к концу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Этот совет также актуален и для бразильского реала, пишет Bloomberg. По мнению советника Credit Suisse Group, более перспективными сейчас выглядят вложения в британский фунт и японскую йену, которые могут укрепиться в течение следующих месяцев.
Евро при этом стабилизируется к доллару на уровне 1,10$ и этот паритет будет сохраняться в ближайшие полгода.
В целом волатильность на валютном рынке снизилась, "самые крупные события" уже произошли (прежде всего, избрание президентом США Дональда Трампа и обнародование его экономической программы) и новых потрясений не предвидится, считают в Credit Suisse.
Рубль в пятницу сдает позиции на фоне слабой динамики рынка нефти, курс доллара уже превышал 59 рублей, евро – 62 рубля.
Новости тематики
- Ралли рубля подошло к концу
- Рубль в сплошных тревогах
- Нефть дешевеет, но рубль, похоже, растет
- Трамп уронил рубль
- Доллар в марте будет стоить 53 рубля
- Рубль снова крепнет
- Сергей Стиллавин меняет профессию
- Рубль еще накажет спекулянтов
- Что будет с рублем на неделе, похоже, пока не знает никто
- Нефть выросла, а рубль, как ни странно, еще упал
Новости раздела
- Ралли рубля подошло к концу
- Рубль в сплошных тревогах
- Нефть дешевеет, но рубль, похоже, растет
- Снижение ставок по ипотеке не приведет к падению цен
- Трамп уронил рубль
- Доллар в марте будет стоить 53 рубля
- Рубль снова крепнет
- Сергей Стиллавин меняет профессию
- Рубль готовится к резкому падению
- Банков больше не становится
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивосток учится противостоять смертельной игре "Синий кит"
- В Приморском океанариуме резко подешевели билеты
- Победа "Адмирала" привела к переносу шоу "Ледниковый период"
- В Приморье в нацпарке "Земля леопарда" задержаны браконьеры
- Мечта приморских автомобилистов реализована в Магадане
- На Дальнем Востоке горит траулер
- Большая стройка в Приморье ушла в прошлое
- Вернуть популярный бренд приморскому производителю вряд ли позволят
- В московский суд поступило заявление о признании банкротом Дальневосточного морского пароходства
- "ЭРУ-ГЛОНАСС" отменять не будут
Ох уж эти "честные" советчики. . . когда был первый пик рубля около 80 за доллар, все советчики рекомендовали покупать бакс, ибо рубль будет и дальше падать. Разумеется, всё было наоборот