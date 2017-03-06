Ралли рубля подошло к концу

Советник Credit Suisse Group AG Роберт Паркер советует инвесторам фиксировать прибыль в рубле, так как ралли российской валюты подошло к концу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Этот совет также актуален и для бразильского реала, пишет Bloomberg. По мнению советника Credit Suisse Group, более перспективными сейчас выглядят вложения в британский фунт и японскую йену, которые могут укрепиться в течение следующих месяцев.

Евро при этом стабилизируется к доллару на уровне 1,10$ и этот паритет будет сохраняться в ближайшие полгода.

В целом волатильность на валютном рынке снизилась, "самые крупные события" уже произошли (прежде всего, избрание президентом США Дональда Трампа и обнародование его экономической программы) и новых потрясений не предвидится, считают в Credit Suisse.

Рубль в пятницу сдает позиции на фоне слабой динамики рынка нефти, курс доллара уже превышал 59 рублей, евро – 62 рубля.