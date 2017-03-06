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Ралли рубля подошло к концу

06 Марта 2017, 16:42 | В России

Советник Credit Suisse Group AG Роберт Паркер советует инвесторам фиксировать прибыль в рубле, так как ралли российской валюты подошло к концу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Этот совет также актуален и для бразильского реала, пишет Bloomberg. По мнению советника Credit Suisse Group, более перспективными сейчас выглядят вложения в британский фунт и японскую йену, которые могут укрепиться в течение следующих месяцев.

Евро при этом стабилизируется к доллару на уровне 1,10$ и этот паритет будет сохраняться в ближайшие полгода.

В целом волатильность на валютном рынке снизилась, "самые крупные события" уже произошли (прежде всего, избрание президентом США Дональда Трампа и обнародование его экономической программы) и новых потрясений не предвидится, считают в Credit Suisse.

Рубль в пятницу сдает позиции на фоне слабой динамики рынка нефти, курс доллара уже превышал 59 рублей, евро – 62 рубля.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: доллар  финансы  баррель  нефть  евро  рубль  брент  ЦБ 











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Комментарии

  • быдло17:14, 06.03.2017#

    Ох уж эти "честные" советчики. . . когда был первый пик рубля около 80 за доллар, все советчики рекомендовали покупать бакс, ибо рубль будет и дальше падать. Разумеется, всё было наоборот

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