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Еще один крупный страховщик ОСАГО покидает рынок
На днях стало известно о прекращении деятельности крупной федеральной страховой компании, входящей в топ-20 и занимающей по страхованию ОСАГО 13-е место в стране, СК «Гута-Страхование». Официальных заявлений и объяснений от самой компании пока не поступало. Последняя новость на сайте самой компании, датированная 18 февралем 2014 года, сообщает только об изменениях по урегулированию убытков в 3 российских городах: Мурманске, Томске и Хабаровске, где приемом документов по убыткам КАСКО, ОСАГО, ПВУ, а также осмотр поврежденных транспортных средств теперь производится федеральным партнером ООО «Малакут Ассистанс».
Прокомментировать ситуацию не смогли и в Межрегиональном управлении Службы Банка России по финансовым рынкам в ДВФО, сославшись на отсутствие у них информации. Согласно установленному порядку в случае, если Банк России принимает решение о приостановке или отзыве лицензии какого-либо страховщика, то информация размещается на сайте Банка. Но такой информации там нет. Остается предположить, что компания уходит с рынка добровольно. Собственно, об этом пишут и СМИ, ссылаясь на неназванного топ-менеджера компании, который пояснил это решение следующим образом: «Группа отказывается от убыточного бизнеса».
В действующих же пока офисах компании «Гута-Страхование» во Владивостоке от пояснений тоже отказались, сославшись на отсутствие директора. Но, тем не менее, факт сворачивания деятельности офисов в нашем городе подтвердили.
А между тем в прошлом году по предварительным данным сборы компании «Гута-Страхование» в Приморском крае составили порядка 93,7 млн. руб, из них около 70 млн приходится на имущественные виды страхования. Сборы по обязательному страхованию гражданской ответственности составили чуть больше 17 млн. руб, в том числе владельцев транспортных средств – примерно 16,8 млн.
Елена АБАШЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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