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Пенсию будут считать в "условных единицах"
Получать максимальную пенсию, согласно проекту, смогут те, кто платил взносы с максимальной зарплаты в течение 30 лет. Вместе с тем новый расчет увеличит нагрузку на бизнес.
Минтруда представил новую пенсионную формулу. Если она будет принята, с государства будет снято обязательство платить повышенные пенсии.
По сведениям газеты «Ведомости», предложена система, которая должна позволить увеличить доходы Пенсионного фонда и снизить его дефицит на 500-900 млрд рублей. На максимальную пенсию теперь смогут рассчитывать те, кто платил взносы 30 лет с максимальной зарплаты.
Для исчисления пенсии Минтруда хочет перейти к неким «условным единицам», стоимость которых будет устанавливаться ежегодно в зависимости от соотношения доходов и обязательств ПФР. Чтобы точно судить о сути предложений, необходимо видеть саму формулу.
Но идея с «условными единицами» выглядит несколько странно, говорит первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Оксана ДМИТРИЕВА: «Когда условные пенсионные права, а, в основном, они все условные пенсионные права, везде существует вопрос об осовременивании этих накоплений. В мире формула — индексация на темп роста средней заработной платы по стране. Дальше уже задача государства обеспечить такую наполняемость средствами Пенсионный фонд, такое администрирование, чтобы пенсия росла. Если говорить об изменении порядка взимания взносов, сейчас зона отсечения по ставке 22% — предел очень низкий, и его нужно повышать. Но получается, что его повышают, увеличивают нагрузку на средние зарплаты, то есть на средний класс, а на сверхвысокие заработки также остается выплата пониженная. Это тоже неправильно, нужно переходить к плоской шкале и социальных взносов так, чтобы сверхвысокие заработки облагали по той же ставке, что и низкие, и средние».
Фактически, для зарплат в диапазоне 47-68 тысяч рублей взносы вырастут на 12%. С одной стороны, это хорошо, так как снимет возникшую в последнее время дискриминацию индивидуальных предпринимателей. С другой, бизнесу, особенно в крупных городах, где зарплаты выше, придется нелегко.
Говорит вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Наталия УШАКОВА: «Тут можно без каких-то подсчетов точных сказать о том, что будет увеличена налоговая нагрузка на бизнес, и это не приведет к наполнению нашего бюджета теми средствами, на которые рассчитывает государство. Сейчас произошло повышение нагрузки на само занятое население. 280 тысяч за январь и февраль, только предприниматели отказались быть индивидуальными предпринимателями. Сегодня получилось так, что при увеличении нагрузки на самое занятое население — на индивидуальных предпринимателей, они попадают под налогообложение».
Ещё одно нововведение, хорошо забытое старое, предлагается вернуть в федеральный бюджет финансирование базовой части. Хотя существует и ещё более радикальное предложение — вообще отказаться от такого понятия, как базовая пенсия.
РСПП получил предложения Минтруда и собирается дать на них официальное заключение 21 марта. Хотя оно вряд ли что-то сильно изменит, констатирует вице-президент РСПП Игорь ЮРГЕНС: «Мы вступили в период простых решений и решений сложных, основанных на рыночных инструментах, на довольно трудной работе законодательства, на том, чтобы стимулировать молодое поколение, средний класс самим решать свою судьбу. И вот эти все сложные решения не по зубам нынешнему правительству, и вообще, видимо, нынешней правящей группе. Мы возвращаемся к советской системе, когда в один котел сдают все свои пенсионные накопления, там все это уравнивается и в зависимости от стажа люди получают свою пенсию».
ZRPRESS.RU. Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним19:30, 10.03.2013#
Бизнес и самозанятое население-"предприниматели" не хотят платить ни налоги , ни в Пенсионный фонд, все хотят работать на свой карман, как привыкли жить в 90-х годах. А ПЕНСИЮ хотят побольше, да чтобы в городе было чисто, строились детсады, ремонтировась дороги и многое-многое другое. . . Вот такой у нас НАРОД!!!
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ПсеLfвдоним22:33, 03.04.2013#
Да Вот какие они у нас заботливые господи дай им всем столько счастья и здоровья сколько они о нас пенсионерах заботятся !Бедные все в заботах измучилися по канарам лазивши!вот я имею 34 года стажа!выростила 6 детей Хороших детей законопослушных граждан!и меня мое заботливое правительство мало того что в 90 годы ограбило собирала денежку на учебу деткам так все заморозили!и вот теперь я имея такой стаж получаю пенсию прожиточного минимума !спасибо родные !спасибо за заботу !Дай бог такой же старости как у нас и такой же пенсии как у нас !уверенна все пенсионеры пожелают вам того же!
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