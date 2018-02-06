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Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей

06 Февраля 2018, 18:19 | В России

В течение шести месяцев нефть Brent может подорожать до 82,5 долл. за баррель, прогнозирует Goldman Sachs. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это станет максимальным значением с ноября 2014-го. По расчетам российских экономистов, при такой динамике курс доллара в РФ вполне может опуститься ниже 50 руб. Еще один позитивный момент – США решили не распространять санкции на российский госдолг, испугавшись последствий для американских инвесторов. Некоторые аналитики, однако, предупреждают, что все же не стоит питать особых иллюзий по поводу стабильного крепкого рубля.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рубль  статистика  трамп  валюта  баррель  доллар  акции  brent  экономика  динамика  фьючерс  нефть  евро  Центробанк  прогноз 






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Комментарии

  • Псевдоним18:44, 06.02.2018#

    Пишите заголовки внимательно

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј18:45, 06.02.2018#

    Кристины как рубль, может спуститься ниже рубля? Вы заголовки свои перечитываете?

  • Псевдоним18:45, 06.02.2018#

    Ну курс рубля то может опуститься ниже 50 рублей

  • Estro18:49, 06.02.2018#

    Удивительно но цены в магазинах почему то не снижаются.

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