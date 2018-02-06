Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей

В течение шести месяцев нефть Brent может подорожать до 82,5 долл. за баррель, прогнозирует Goldman Sachs. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это станет максимальным значением с ноября 2014-го. По расчетам российских экономистов, при такой динамике курс доллара в РФ вполне может опуститься ниже 50 руб. Еще один позитивный момент – США решили не распространять санкции на российский госдолг, испугавшись последствий для американских инвесторов. Некоторые аналитики, однако, предупреждают, что все же не стоит питать особых иллюзий по поводу стабильного крепкого рубля.