Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей
06 Февраля 2018, 18:19 | В России
В течение шести месяцев нефть Brent может подорожать до 82,5 долл. за баррель, прогнозирует Goldman Sachs. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Это станет максимальным значением с ноября 2014-го. По расчетам российских экономистов, при такой динамике курс доллара в РФ вполне может опуститься ниже 50 руб. Еще один позитивный момент – США решили не распространять санкции на российский госдолг, испугавшись последствий для американских инвесторов. Некоторые аналитики, однако, предупреждают, что все же не стоит питать особых иллюзий по поводу стабильного крепкого рубля.
Автор:
Теги: рубль статистика трамп валюта баррель доллар акции brent экономика динамика фьючерс нефть евро Центробанк прогноз
Новости тематики
- Средний класс подорожал на 2%
- Санация российских банков оказалась затратным делом
- Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей
- Майнеры заплатят за электричество вдвойне
- Банки работают в убыток
- Подорожание нефти до $71 резко укрепило рубль
- "Биткоин не может быть пирамидой"
- Рубль молится на нефть
- Монеты постепенно изымут из оборота
- Пенсионная система: что ждет россиян в 2018 году
Новости раздела
- Средний класс подорожал на 2%
- Санация российских банков оказалась затратным делом
- Деньги с карт можно будет снимать на кассах магазинов
- Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей
- Потребительское кредитование ограничат
- Четверть кредитных карт россиян остается "мертвыми"
- Банкам официально разрешили присваивать деньги клиентов
- Налоговая служба собирается простить долги приморцам
- Максимальные ставки по вкладам продолжат снижение
- Майнеры заплатят за электричество вдвойне
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- "Красная машина" прибыла в Сеул в ужасном настроении
- Cлухи о кончине правого руля преждевременны
- Налоговая настаивает на необходимости банкротства одного из крупнейших предприятий Приморья
- У Дальневосточного морского пароходства новые руководители
- Дальневосточный образовательный молодёжный форум "Амур" обрел всероссийский статус
- Потребительское кредитование ограничат
- Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей
- В интернете появился сенсационный фильм о "деле Пушкарева"
- На портале госуслуг стала доступна новая возможность
Loading...
Пишите заголовки внимательно