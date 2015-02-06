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Российские банки не смогли заработать на девальвации рубля в 2014 году
В этот кризис российским банкам не удалось «оттянуть» ресурс с экономики и подзаработать, как это получилось в 2008 году. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на высказывания Сухова в СМИ.
С точки зрения зампреда ЦБ, отсутствие прибыли от девальвации может быть связано с «разумным» поведением банка. Он также предположил: «Материальная составляющая иностранной валюты стала гораздо более дефицитна у нас в экономике, и, строго говоря, сформировать длинную валютную позицию банкам достаточно сложно и объективно не нужно». «Иногда просто движение клиентов выводило банки в ту или иную позицию», – пояснил Сухов.
Он подчеркнул, что риск финансовых потерь банков снижается при сокращении величины балансовой валютной позиции. «Поэтому от движения курса рубля в любую сторону банки не потеряют, но на самом деле и не заработают. Вот в этом одно из двух фундаментальных отличий этой ситуации от ситуации 2008 года», – резюмировал зампред ЦБ. По данным ЦБ, в 2014 году российские банки получили прибыль в размере 590 млрд руб. Это на 41% меньше прибыли 2013 года. Снижение прибыли связывают с ростом отчислений в резервы.
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а кто ж тогда куш сорвал? в экономике ведь как, если в одном месте убыло, то другом прибыло.