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ФНС расскажет о "спящих" банковских счетах
ФНС готова раскрывать физлицам и компаниям информацию обо всех имеющихся у них счетах в банках, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Banki.ru
Для этого достаточно подать заявление в любую налоговую инспекцию. Инициатива, которую ФНС обнародовала в письме № ГД-4-14/22798@, выглядит полезной для граждан, которые смогут через налоговиков выявить «спящие» счета (открытые ранее в каких-то целях, но неиспользуемые). Также она полезна и взыскателям, которые смогут выявить все счета должника и обратить на них взыскание.
Как следует из текста письма, «обоснованием (мотивом) запроса является конкретная цель», которую следует указать в письме-запросе. Как сообщили газете в ФНС, взыскателям в запросе в качестве основания необходимо сослаться на закон «Об исполнительном производстве». Если же нужна информация о собственных счетах компании или гражданина, в запросе нужна ссылка на закон «Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации». Кроме того, потребуется указать Ф. И. О. и паспортные данные физлица или же наименование, ИНН и ОГРН организации.
Ответ на запрос можно получить лишь при личной явке в ИФНС, предъявив паспорт и доверенность (для получения информации о счетах организации). В ИФНС возможно получить информацию лишь о тех счетах, о которых сообщают налоговикам банки, — расчетных, вкладах и депозитах. И лишь о собственных (или счетах родственника при предоставлении доверенности от него). Проблема «спящих» счетов актуальна, отмечают эксперты. Появляются они по ряду причин, например счет открывается как технический при получении гражданином кредита, потом кредит гасится, а счет остается. При этом нередки случаи, когда первые два года банк не начислял комиссию за пользование счетом, а потом начал — и в итоге клиент еще и оказывается должен банку. «В Банк России поступают подобные обращения, — отметили в пресс-службе ЦБ. — В частности, поступают жалобы на списание комиссии за обслуживание «спящего» счета (срок действия карты давно истек, клиент счетом не пользуется, возможности прийти лично в офис банка нет), на начисление комиссии за период, в котором несколько месяцев не было операций по счету, а также на то, что банк берет ежегодную комиссию за обслуживание пластиковой карты, которая клиентом не используется».
ЦБ пытался решить эту проблему через кредитные организации. Однако полной информации о счетах регулятор гражданам предоставить не может. «Спящие» счета представляют проблему и для банков, которые вне зависимости от взимания комиссий обязаны администрировать их. Но особенные сложности возникают у кредитных организаций, когда такие счета «просыпаются». Банк России считает подобные пробуждения подозрительными с точки зрения антиотмывочного законодательства, что чревато дополнительными расходами на комплаенс.
Однако юристы предостерегают, что инициатива налоговиков может быть сопряжена с рисками утечки конфиденциальной информации.
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