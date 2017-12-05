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Центробанк не должен участвовать в капитале проблемных банков
Регулятор не может и не должен быть владельцем собственной банковской системы, подчеркнул президент-председатель правления ВТБ, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
«Создание системы банков, которыми руководит ЦБ, категорически противоречит любой логике и любым законам развития финансовой сферы», — заявил Андрей КОСТИН на форуме Финансового университета при правительстве РФ «Что день грядущий нам готовит», передает RNS. Само появление новой категории банков, где акционером является ЦБ, Костин считает оправданным — российский банковский сектор «априори был болен», и его «расчисткой и укреплением надо было заниматься».
«В 90-е годы, когда я начинал заниматься банковским бизнесом, было вполне видно, что банковский капитал формировался за счет суррогатных средств», — вспомнил глава ВТБ. Старую систему санации Костин охарактеризовал как плохую. «ЦБ выбирал из двух зол наименьшее», — признал он. В то же время, по мнению Костина, для ЦБ было бы более правильно создать банк-санатор на базе Агентства по страхованию вкладов, а не участвовать в капитале проблемных банков напрямую. В том, что ЦБ вошел в капитал Бинбанка и «ФК Открытие» временно, Костин сомневается, поскольку «в силу международных ограничений и новых требований по Базелю (международный режим банковского регулирования. — РБК), я думаю, что инвестиционный капитал сегодня в банковский сектор не придет».
Говоря о перспективах развития банковского сектора России, Костин отметил, что при их оценке «нельзя не учитывать возможные новые санкции США в отношении России» (вступить в силу они могут уже в феврале 2018 года). В августе-сентябре ЦБ начал применять новый механизм санации через вхождение в капитал проблемных банков. Для финансового оздоровления в рамках механизма используются средства подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора. Первыми санируемыми по такой схеме банками стали «ФК Открытие» и Бинбанк.
После завершения санации ЦБ рассматривает возможность объединения этих банков и продажи в рамках IPO. В начале ноября зампред ЦБ Дмитрий Тулин допустил возможность санации новых крупных банков с использованием средств ФКБС.
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