Сбербанк заявил об ошибочных списаниях с карт

Это уже второй масштабный сбой в работе банка за последние дни

Сбербанк заявил об ошибочных списаниях финансов с карт, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информагентства. "Мы отметили изменение баланса на некоторых картах. Произошло ошибочное списание по операциям, которые не проводились, - сообщили в Сбербанке. - Банк приносит извинения своим клиентам и обещает вскоре восстановить баланс".

Причину, в результате которой произошел сбой, финансовое учреждение не прокомментировало. Между тем, 30 ноября наблюдался сбой в банкоматах Сбербанка. Позже пресс-служба уведомила, что были технические проблемы, но они устранены.