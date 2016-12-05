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Прогноз о крепком рубле может оказаться сказкой

05 Декабря 2016, 18:26 | В России

Прогноз на неделю: Сомнения в достаточности «сделки» ОПЕК. Brent, подорожавшая на фоне объявления о планах ОПЕК и России сокращать добычу, скорректировалась. Инвесторы сомневаются, что тех объемов, о которых договорились нефтедобывающие страны, будет достаточно для восстановления баланса на рынках, учитывая ожидания роста добычи в США (число буровых установок продолжает увеличиваться), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кроме того, Москва согласилась снизить объемы добычи пока только на полгода и всего на 300 тыс. барр. в сутки по отношению к уровню ноября (т.е. даже после сокращения объемы будут превышать уровень 1П16, т.е. пика перенасыщения рынка), а объемы добычи стран ОПЕК, как ожидается, вырастут прежде, чем начнут снижаться в январе.

Также в центре внимание остается геополитика – премьер-министр Италии Ренци объявил о намерении подать в отставку по итогам конституционного референдума, вызвав новую волну опасений относительно нового «брекзита». Кроме того, переговоры избранного президента Дональда Трампа с главой Тайваня в нарушение многолетней позиции США «есть только один Китай», осложняют отношения с Пекином.

Смешанная динамика в США, снижение в Азии. Американские рынки завершили вчерашний день разнонаправленно (DJIA -0.11%, S&P 500 +0.04%, NASDAQ +0.09%). Азиатские индексы снижаются (Hang Seng -0.36%, Shanghai -1.30%, Nikkei -0.99%), как и фьючерсы на S&P 500 (-0.28%). Brent торгуется на уровне $54.07 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Рынки охватила эйфория после исторического решения ОПЕК. Достижение договоренности между странами ОПЕК о сокращении добычи и готовность России присоединиться к соглашению (в то время как ранее Москва говорила лишь на заморозке) вызвало ралли нефтяных котировок и рынка акций.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+15.3% at $54.5 за барр.), рубль укрепился к доллару до 63.79, РТС (+3.1%), ММВБ-50 (+0.34%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик «ФГ БКС», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: курс  баррель  нефть  евро  деньги  финансы  опек  биржа  брент  рубль  доллар  валюта 



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