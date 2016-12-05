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Купить Смарт-терминалы Сбербанка теперь можно по всей России
Смарт-терминалы Сбербанка и его дочерней компании «Эвотор» теперь можно приобрести во всех 908 офисах банка для корпоративных клиентов. Ранее продажи смарт-терминалов через сеть Сбербанка осуществлялись только в 6 регионах страны.
Помимо приёма наличных и карточных платежей, Смарт-терминал позволяет производить приемку товаров и контролировать их остатки, анализировать продажи, предоставлять скидки, а также контролировать работу своих торговых точек удалённо через личный кабинет, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
К Смарт-терминалу можно подключить денежный ящик, пинпад для приёма карт и другую периферию через USB-порт. Облачная база штрих-кодов содержит более 1,5 млн товарных позиций. Когда бизнесмен принимает новый товар, ему не нужно вбивать названия и единицы измерения — смарт-терминал распознаёт его по штрихкоду и предоставляет все данные сам.
«Главная особенность Смарт-терминала — возможность расширять функциональность благодаря магазину приложений, — отметил Старший управляющий директор - директор Управления развития удалённых каналов обслуживания Сбербанка Михаил Малахов. — Предприниматель сам выбирает, какие сервисы нужны для его бизнеса и покупает подходящее программное обеспечение, не переплачивая за ненужные функции. Например, сейчас для скачивания доступны интеграции с различными версиями 1С, выгрузка данных из Excel и обратно, товароучётная система, приложение для расширенной аналитики по работе торговой точки и другое. Количество таких приложений будет постоянно расти».
«Всего через полтора месяца стартует первый этап реформы, когда зарегистрировать в ФНС можно будет только кассу, соответствующую новому порядку. Необходимо не просто обеспечить малый бизнес новой техникой, но и рассказать предпринимателям о сути реформы и её возможностях для развития бизнеса. Партнёрство со Сбербанком, обладающим широкой сетью офисов для работы с бизнесом, делает эту работу более эффективной. Вместе мы помогаем малому бизнесу получить инструменты управления и работы с клиентами, которые ранее были доступны только крупному бизнесу», — сказал генеральный директор и акционер компании «Эвотор» Андрей Романенко.
О том, как установить смарт-терминал в свою торговую точку, можно узнать здесь.
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