Иностранные инвестфонды участвуют в спекулятивной атаке на рубль

Иностранные инвестиционные фонды принимают участие в спекулятивной атаке на российский рубль, который с начала года потерял более 50% Такое мнение агентству Bloomberg высказал глава Службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков.

Любые спекуляции имеют конкретные схемы, а схемы имеют участников," - сказал Фрадков. По его словам, западные финансовые институты и фонды действуют на российском рынке через своих агентов и финансовых посредников, участвуя таким образом в скоординированной атаке на Россию.

Эта атака включает игру на понижение курса рубля и цен на нефть. По мнению Фрадкова, снижение более чем на 30% цен на нефть в этом году вызвано отчасти действиями США. По мнению главы СВР, эти действия имеют цель заставить Россию сосредоточиться на решении внутренних проблем.

Ранее, выступая с посланием Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин заявил, что власти знают, кто именно играет на понижение курса рубля, и потребовал от ЦБ и Минфина наказать спекулянтов всеми доступными способами. Он сказал, что у ЦБ для этого есть "инструменты", но не назвал, какие именно.