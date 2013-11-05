Эксперты признали, что экономика России растет за счет дураков

В РИА "Новости" состоялся круглый стол, посвященный опасности доступных кредитов для заемщиков. По словам участников мероприятия, рост ВВП происходит сейчас за счет роста потребления, а потребление растет благодаря кредитованию. Причем наиболее активными заемщиками являются пять – семь миллионов россиян, которые годами ходят от одной кредитной организации к другой. Следующие долги они нередко берут, чтобы отдать предыдущие. Но и делать новые покупки тоже не забывают.

Эта категория населения является самой необразованной и бедной – кредиты они чаще всего берут под 40% годовых.

"Вначале они идут покупать в кредит телевизор. Это определенная категория граждан, которых можно назвать маргиналами. Сейчас пошел поток этих маргиналов. Хорошие заемщики за кредитами сейчас почти не приходят – они уже все кредиты взяли. А вот эта категория маргиналов растет", – говорит член комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты РФ Владимир МЕХРЯКОВ.

По его словам, главным драйвером на рынке кредитования в следующем году будет розница. Сегодня она уже составляет 36%. "Это бизнес для банков будет основным. С корпоративными кредитами все сложнее. У банков до сих пор на балансе висят пароходы-самолеты, они не знают, как с ними разделаться", – уточнил Мехряков.

Вот и не остается банкам ничего другого, кроме как активно работать с маргиналами. Которых с каждым годом становится все больше: по экспертным оценкам, с 2003-го по 2013 г. количество бедных в России возросло с 11% до 18% населения.

Что делать, чтобы не засовывать бедных россиян в долговую яму? Можно, например, проверять их умственные способности при помощи теста прямо в банке. Или тестировать на финансовую грамотность.

"Итальянские банки как поступили? Дают карточку заполнить, определяют финансовую грамотность, и если она, например, соответствует четвертому уровню, то на этот четвертый уровень заемщик и получает банковский кредит", – привел пример Владимир Мехряков.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор Ивантер с ним не согласен: "Проблема не в финансовой грамотности. Финансово грамотные люди ходят в казино, хотя прекрасно знают, чем все это кончится. Это проблема психологическая, не имеющая отношения к экономике".

По словам Ивантера, в России финансовой грамотности "надо не население, а банки учить": "Если банк выдает кредит тому, кто не может этот кредит отдать, потому что не имеет дохода, то это проблема банка. Надо наказывать те банки, которые дают кредиты некредитоспособным заемщикам под 40% годовых. А не коллекторов, которые доводят до самоубийства".

Так или иначе, банки от наращивания выдачи кредитов добровольно не откажутся. "Депозитов у нас в стране намного больше чем розничных кредитов, – говорит начальник Аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергей Григорян. – То есть население активно сберегает. Средний россиянин 12-13% дохода направляет на погашение кредитов. В Польше – до 45%. То есть у нас вполне приемлемый уровень долговой нагрузки, и потенциал для развития есть. И банках есть запас капитала, чтобы наращивать объемы кредитования".

Одним словом, без маргиналов и кредитов экономика погибнет. "До кризиса 2008 было, в основном, потребление за счет накоплений. После кризиса 2008 года тенденций к росту экономики, кроме роста розничного кредитования населения, не наблюдалось. Потребление стимулируется за счет роста кредитования. Если перекрыть этот кран, могут быть самые неблагоприятные последствия для российской экономики в целом", – напугал всех Григорян.

ZRPRESS.RU, Владивосток.