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Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывает повышение рентабельности, увеличение капитала, устойчивый уровень ликвидности, а также системная значимость банка.
В 1 полугодии 2017 года Промсвязьбанк отчитался с чистой прибылью в размере 2,9 млрд руб. (по МСФО). В августе банк нарастил капитал за счет размещения выпуска бессрочных евробондов на 500 млн долл. Агентство Moody’s отмечает, что Промсвязьбанк поддерживает высокий буфер ликвидности, составляющий более 20% от общих активов.
Аналитики Moody’s также позитивно оценивают перспективы объединения Промсвязьбанка и Банка Возрождение, поскольку это укрепит конкурентные позиции ПСБ на рынке, даст положительную синергию на экономии расходов и росте кросс-продаж и, как следствие, поддержит рентабельность и кредитное качество.
Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P) также подтвердило кредитный рейтинг Промсвязьбанка на уровне «ВВ-».
Национальное рейтинговое агентство Эксперт РА (RAEX) оценивает кредитный рейтинг банка на уровне «ruA».
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