Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) подтвердило кредитный рейтинг Промсвязьбанка на уровне «Вa3», а также оценку риска контрагента (Counterparty Risk Assessment) на уровне «Вa2».

Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывает повышение рентабельности, увеличение капитала, устойчивый уровень ликвидности, а также системная значимость банка.



В 1 полугодии 2017 года Промсвязьбанк отчитался с чистой прибылью в размере 2,9 млрд руб. (по МСФО). В августе банк нарастил капитал за счет размещения выпуска бессрочных евробондов на 500 млн долл. Агентство Moody’s отмечает, что Промсвязьбанк поддерживает высокий буфер ликвидности, составляющий более 20% от общих активов.

Аналитики Moody’s также позитивно оценивают перспективы объединения Промсвязьбанка и Банка Возрождение, поскольку это укрепит конкурентные позиции ПСБ на рынке, даст положительную синергию на экономии расходов и росте кросс-продаж и, как следствие, поддержит рентабельность и кредитное качество.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P) также подтвердило кредитный рейтинг Промсвязьбанка на уровне «ВВ-».



Национальное рейтинговое агентство Эксперт РА (RAEX) оценивает кредитный рейтинг банка на уровне «ruA».

Газета "Золотой Рог", Владивосток