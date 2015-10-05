Зарплаты россиян упадут на 10%

Кудрин предсказал падение зарплат в России на 10% и предположил, что в России еще некоторое время продлится волна увольнений. Но к середине 2016 года в экономике страны, по его словам, начнется «медленный рост». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Business FM.

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предположил, что следующий год в России, с точки зрения самочувствия бизнеса и населения, будет таким же, как текущий. «Безработица, может быть, даже чуть увеличится», — добавил Кудрин.

Экс-глава Минфина отметил, что нынешняя экономическая ситуация в стране, в отличие от 2008–2009 годов, характеризуется «серьезным падением реальных доходов населения». По его прогнозу, реальные доходы населения упадут почти на 7%, а зарплаты — на 10% в реальном выражении.

Кудрин также отметил, что волна увольнений в стране «еще некоторое время продлится». «У нас многие предприятия до осени этого года считали, что вот-вот начнется рост, перебьемся, и тем самым отправляли людей в летние отпуска, приостанавливали производство или предлагали неполный рабочий день. Но сейчас они поняли, что ситуация не улучшается, и начинаются массовые увольнения — вот с этой осени», — сказал он.

Вместе с тем бывший министр предположил, что к середине 2016 года начнется медленный рост экономики. «Но рост даже в ближайшие годы будет 1,5%, не больше, что по меркам России все-таки является стагнацией», — подчеркнул он.

Выступая на Петербургском экономическом форуме в июне 2015 года, Кудрин заявил, что Россия находится в полноценном кризисе, и предположил, что падение экономики россияне увидят во втором-третьем квартале этого года, однако в четвертом рецессия уменьшится.

В своем выступлении экс-министр упомянул «неприятные особенности кризиса», в частности девальвацию рубля. Он отметил, что реальные зарплаты россиян упали на 10%, а реальные доходы — более чем на 4%, подчеркнув, что по итогам года эти показатели ухудшатся.

Помимо этого, Кудрин раскритиковал тех, кто отправляет сотрудников в отпуск и отменяет надбавки, считая, что «лето можно будет перетерпеть и осенью будет полегче», подчеркнув, что осенью ситуация не изменится в лучшую сторону. Он также предположил, что в осенний период увольнения в стране продолжатся.

2 октября бывший глава Минфина предположил, что в следующем году рост ВВП России может составить от 0,5% до минус 1%. Касательно падения ВВП в 2015 году Кудрин заявил, что его прогноз остается прежним. «В начале года я говорил, что при цене на нефть ниже 60 долларов [падение экономики] будет 4%. Так и есть», — сказал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.