Отбор символов для новых банкнот Банка России продолжается

В ходе опроса Космодром Восточный и мост на остров Русский стали символами Дальнего Востока.

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Список городов/территорий и их символов приведен в алфавитном порядке:

— Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;

— Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган;

— Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;

— Иркутск: озеро Байкал и бабр — Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;

— Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка — Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»;

— Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;

— Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

— Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».

Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России – от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов – от сел до городов-миллионников. «В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», - пояснил глава фонда «Общественное мнение» Александр ОСЛОН.

Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка. Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», – рассказал о ходе голосования Александр Ослон.

5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. «Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную банкноту», – сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий ЛУНТОВСКИЙ.

В отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России, корреспонденту «ЗР» рассказали, что сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя. Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.