Россияне нашли инструмент выгоднее банковских депозитов

По данным «Эксперт РА», объем средств физлиц в розничных ПИФах в первом полугодии вырос на 18%, в доверительном управлении — на 25%. Вклады в банках при этом за январь — июнь прибавили 4,3%. Какие фонды пользуются спросом и какую предлагают доходность?

В поисках альтернативы

Любимым инструментом инвестиций для россиян по-прежнему остается вклад: как показал июньский опрос ВЦИОМ, 54% граждан считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке. В июне прошлого года таких было 33%. Объем вкладов населения в первом полугодии 2017 года, по данным ЦБ, превысил 24 трлн рублей. Объем рынка доверительного управления и коллективных инвестиций достиг, по данным «Эксперт РА», 6 трлн рублей.

Но по динамике привлечения доверительному управлению и ПИФам удалось обогнать депозиты: объем вкладов за январь — июнь вырос на 4,3%, объем рынка доверительного управления — на 9%. Наибольший прирост обеспечил приток пенсионных накоплений в рамках переходной кампании, а также привлечение средств розничных и состоятельных частных клиентов, рассказала Банки.ру директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Александра Таранникова.

Розничные ПИФы в первом полугодии прибавили 18% (достигли 167 млрд рублей), при этом в лидерах остаются фонды облигаций — плюс 31,5 млрд рублей, тогда как в фондах акций зафиксирован отток в 3,2 млрд рублей. По данным Investfunds.ru, больше всех привлекли «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций» (8,5 млрд рублей, доходность за год 12%), «Альфа-Капитал Облигации плюс» (4,7 млрд рублей, 11,8%) и «Райффайзен — Облигации» (4,1 млрд рублей, 9,95%).

Средства физических лиц в доверительном управлении росли быстрее: по оценкам «Эксперт РА», в первом полугодии их объем увеличился на 25% (313 млрд рублей на конец II квартала 2017 года). По оценкам УК «Райффайзен Капитал», рынок вырос на 15—20%.

Основной драйвер роста рынка доверительного управления и ПИФов — по-прежнему снижение ставок по депозитам в банках. Люди ищут альтернативы для вложений. «Большим спросом пользуются облигационные ПИФы, которые успешно конкурируют с депозитами по показателям надежности и доходности. Смешанные фонды и фонды акций уступают по объемам притоков, но также имеют положительный баланс. Их докупают в портфели к фондам облигаций с расчетом на более длинный горизонт инвестирования», — говорит директор по стратегическому развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов.

Управляющий директор УК «Сбербанк Управление Активами» Евгений Коровин отмечает, что корпоративные облигации предлагают привлекательные уровни доходностей к погашению относительно инфляции, ставок по депозитам и доходностей ОФЗ. Кроме того, рост интереса к облигационным ПИФам подогрела отмена НДФЛ на купоны по корпоративным облигациям, выпущенным в период 2017—2020 годов. Поддержало инструмент и укрепление рубля, благодаря которому инвесторы перераспределяли активы в пользу рублевых инструментов.

«ПИФы рублевых облигаций продолжают пользоваться наибольшим спросом, — подтверждает начальник управления аналитических исследований УК «Уралсиб» Александр Головцов. — И продукты доверительного управления, сфокусированные на облигациях либо предполагающие защиту капитала». Также, по его словам, у клиентов пользуется спросом фонд акций электроэнергетики — благодаря высокой доходности даже при слабости индекса ММВБ. По данным Investfunds.ru, с начала года доходность фонда «Уралсиб Энергетическая перспектива» (инвестирует в акции «Интер РАО», МРСК Центра, Мосэнерго и др.) составила 17,1%. В розничном сегменте есть интерес и к фондам, ориентированным на глобальный технологический сектор, рассказывает руководитель департамента развития клиентских отношений УК «КапиталЪ» Вадим Ярош. Такие фонды показывают хорошую доходность: среди лидеров по доходности с начала года, по данным Investfunds.ru, «Сбербанк — Глобальный Интернет» (35,7%, инвестирует в акции Mail.ru Group, «Яндекс», QIWI), «Альфа-Капитал Технологии» (22%, инвестирует в акции Alibaba, Micron Technology, Cisco Systems).

Возможно смещение спроса от рублевых облигационных фондов и продуктов доверительного управления к валютным по мере ускорения девальвации.

Александр Головцов, УК

По данным Национальной лиги управляющих, за январь — июнь средневзвешенная доходность фондов облигаций составила 4,34%, а доходность отдельных фондов доходит до 7%. «Первый шаг от вкладчика к инвестору — это ПИФ облигаций, поскольку именно облигации по соотношению риска и доходности, по надежности и ликвидности ближе всего к депозитам. Поэтому основной приток средств сейчас идет именно в фонды облигаций», — отмечает начальник управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Константин Кирпичев. А инвесторы, которые хотят увеличить потенциальную доходность портфеля, покупают фонды акций. «В начале года многие делали ставку на телекоммуникационный сектор и компании информационных технологий, что в целом пока оправдывает себя», — говорит он.

Во втором полугодии привлечение в ПИФы и доверительное управление замедлится, но не в разы, считают участники рынка. В основном за счет стабилизации ставок по депозитам. Еще один фактор — снижение реального дохода у части клиентов в связи с инфляцией, говорит Александр Головцов. «При этом возможно смещение спроса от рублевых облигационных фондов и продуктов доверительного управления к валютным по мере ускорения девальвации», — добавляет он.

Рубль начал слабеть в последний день июля на новостях о новых санкциях США против России, несмотря на то что цена на нефть поднялась выше 50 долларов за баррель. Однако в ближайшее время значительного ослабления российской валюты не ожидается. «Наш базовый сценарий предполагает, что большую часть времени на этой неделе пара доллар/рубль проведет в диапазоне 59,50—60,50», — отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

В «Эксперт РА» полагают, что темпы роста до конца года в розничном и премиальном сегменте управления средствами физических лиц сохранятся на уровне первого полугодия. По словам Александры Таранниковой, конкуренцию этим направлениям, помимо вкладов, составляют ИИС. «При принадлежности УК финансовой группе, в которой есть и банк, и брокер, такая конкуренция превращается в синергию, позволяющую УК предлагать свои коробочные продукты клиентам ИИС. Поэтому такие УК могут расти быстрее рынка», — поясняет эксперт. Также конкуренцию продуктам УК составляет инвестиционное страхование жизни, несмотря на то что от его роста управляющие получают меньшее количество выгод из-за невысокой рентабельности управления средствами страховых резервов. «Прирост страховых резервов в управлении УК по итогам первого полугодия составил порядка 30 миллиардов рублей. Но с точки зрения маржинальности бизнеса классические розничные фонды и доверительное управление останутся наиболее привлекательными сегментами для УК и основными драйверами роста», — полагает Таранникова.

Портрет клиента

Участники рынка рассказывают, что с начала года увеличился спрос на ПИФы и доверительное управление как со стороны состоятельных клиентов, объем депозитов которых существенно превышает страховую сумму в 1,4 млн рублей, так и со стороны тех, которые держат на депозитах меньше. «Причем если спрос на ПИФы со стороны первой категории клиентов существовал всегда, то вторая категория клиентов стала активнее последние полгода-год, — отмечает Константин Кирпичев. — Их уже не устраивает только гарантия сохранности средств на депозитах, они ищут более доходные инструменты для своих сбережений». Выходят на рынок и более молодые активные клиенты, суммы их инвестиций пока существенно меньше, но они менее «зашорены» в отношении инструментов сбережений с нефиксированной доходностью.

Банки больше заинтересованы в продаже ИСЖ и НСЖ: уровень вознаграждения продавца по страховым продуктам в разы выше, чем у ПИФов и ДУ.

По словам Вадима Логинова, средний счет приходящих сейчас пайщиков составляет порядка 1,1 млн рублей. В доверительном управлении средний счет по коробочным продуктам составляет в зависимости от вида от 1,5 млн до 5,5 млн рублей, то есть это уже высокосостоятельная розница. В индивидуальных стратегиях доверительного управления средние активы на человека — более 60 млн рублей. «Это категория так называемых хайнетов (HNWI), активы которых превышают миллионы долларов. Таковых в России, согласно последним оценкам, порядка 130 тысяч человек. То есть потенциал роста этого сегмента рынка огромен», — уверен Логинов.

Массовый сегмент в основном инвестирует в рублевые ПИФы облигаций и стратегии доверительного управления с низким порогом входа, например ИИС, рассказывает Евгений Коровин. «Основным клиентским сегментом для ПИФов остается mass affluent — люди со сбережениями от одного до 10 миллионов рублей», — указывает Александр Головцов.

На объемы продаж влияют схемы продажи инвестиционных продуктов. Часто агенты предлагают не то, что оптимально подходит клиенту, а более высокомаржинальные продукты. Банки больше заинтересованы в продаже ИСЖ и НСЖ: уровень вознаграждения продавца по страховым продуктам в разы выше, чем у ПИФов и доверительного управления. «Возможно, каким-то клиентам, которым по горизонту инвестирования и ликвидности лучше подошли бы ПИФы, в итоге продают ИСЖ. Да и в принципе привлечение в ИСЖ по рынку в целом сейчас больше, чем в ПИФы, — вероятно, как раз по этой причине», — полагает Александр Головцов. Константин Кирпичев подчеркивает, что некорректная продажа клиенту (подмена чисто инвестиционного продукта — ПИФы, ИИС, доверительное управление, покупка акций, облигаций через открытие брокерских счетов — инвестиционно-страховыми суррогатами) чревата потерей его лояльности. «В долгосрочной перспективе выиграют те банки, которые умеют предлагать все продукты на основе финансового профилирования — и инвестиционные, и страховые», — прогнозирует эксперт.

Евгения НОСКОВА, Banki.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.