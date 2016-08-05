Центробанк отозвал лицензии у двух банков и четырех страховых компаний

Центробанк отозвал лицензии на осуществление страхования у страховых компаний «Свисс-Гарант» и «Белокаменная». Компании не соблюдали требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение ЦБ.

Страховщикам предписано исполнить все обязательства по договорам с клиентами и передать их другим компаниям либо расторгнуть договоры.

Кроме того, ЦБ приостановил действие лицензии у Брокерской страховой компании «Роста», а также лишил права деятельности страхового брокера «Про-полис» по причине несоблюдения ими законов и предписаний регулятора.

Лицензий с 5 августа лишились и два коммерческих банка – Констанс-банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, и вологодский Промэнергобанк.

Констанс-банк в результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы полностью утратил собственные средства. Кроме того, по мнению ЦБ, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Промэнергобанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Лицензия у него отозвана в качестве меры по предупреждению банкротства, говорится в сообщении регулятора.

В обоих банках назначена временная администрация, оба они являлись участниками системы страхования вкладов.