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Центробанк отозвал лицензии у двух банков и четырех страховых компаний

05 Августа 2016, 17:25 | В России

Центробанк отозвал лицензии на осуществление страхования у страховых компаний «Свисс-Гарант» и «Белокаменная». Компании не соблюдали требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение ЦБ.

Страховщикам предписано исполнить все обязательства по договорам с клиентами и передать их другим компаниям либо расторгнуть договоры.

Кроме того, ЦБ приостановил действие лицензии у Брокерской страховой компании «Роста», а также лишил права деятельности страхового брокера «Про-полис» по причине несоблюдения ими законов и предписаний регулятора.

Лицензий с 5 августа лишились и два коммерческих банка – Констанс-банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, и вологодский Промэнергобанк.

Констанс-банк в результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы полностью утратил собственные средства. Кроме того, по мнению ЦБ, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Промэнергобанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Лицензия у него отозвана в качестве меры по предупреждению банкротства, говорится в сообщении регулятора.

В обоих банках назначена временная администрация, оба они являлись участниками системы страхования вкладов.

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Теги: ЦБ  страховая компания  банк  лицензия 



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Комментарии

  • ВИЛИЧЕР22:40, 05.08.2016#

    Отлично, скоро видно и до Владивостока доберутсяНадо. с банка выводить деньги, не лучшие времена наступают

  • Псевдоним09:58, 06.08.2016#

    ТЫ ещё не вывел. . . . . . . . . ?????????:)

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