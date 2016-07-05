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Герман Греф ответит на вопросы пользователей "ВКонтакте" в прямом эфире
Герман Греф ответит на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте» в прямом эфире #VKLIVE. Мероприятие пройдет в среду, 6 июля, в 16:00 по московскому времени, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Трансляцию можно будет увидеть в официальном сообществе Сбербанка (vk.com/bankdruzey), а также на странице «Официальные страницы ВКонтакте» (vk.com/officialpages), сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.
Герман Греф станет первым представителем бизнес-сообщества, который примет участие в подобном формате. Особенность формата, который отличает его от традиционного интервью в СМИ или встречи с акционерами, — возможность общения со всеми желающими. Беседовать с Германом Грефом будет популярный блогер и телеведущая Ирена Понарошку.
Любой пользователь «ВКонтакте» может задать интересующий его вопрос Герману Грефу. Для этого достаточно оставить комментарий к публикации, посвященной предстоящему прямому эфиру: vk.com/wall-22522055_1419523. Самые интересные и важные вопросы будут обязательно озвучены — вне зависимости от того, кем будет задан вопрос. Также вопросы можно будет задавать во время самого прямого эфира.
Досье "Золотого Рога": #VKLIVE — прямые трансляции с известными людьми и лидерами мнений, которые регулярно проходят в социальной сети «ВКонтакте». Среди участников прошлых трансляций: ведущий Иван Ургант, Noize MC, Земфира, Placebo, вокалист Limp Bizkit Фред Дерст, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, спортсмены Аделина Сотникова и Евгений Плющенко и другие.
Герман Греф возглавляет Сбербанк с ноября 2007 года. Под его руководством Сбербанк кардинально изменил свои подходы к использованию современных технологий и обслуживанию клиентов. В 2000–2007 годах работал министром экономического развития и торговли РФ.
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