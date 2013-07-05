Глава Правительства России будет получать огромную пенсию

Глава правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ с помощью «пенсионного калькулятора» высчитал свою будущую пенсию, которая, как оказалось, должна составить 70 тыс. рублей.

Свою пенсию глава правительства посчитал во время посещения управления Пенсионного фонда по Благовещенскому району и городу Благовещенску, исходя из зарплаты в 200 тыс. рублей и планов работать еще 10 лет после достижения пенсионного возраста, передает РИА «Новости».

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Расчет Медведев произвел с помощью специального терминала, установленного в управлении Пенсионного фонда. Когда ему предложили ввести размер зарплаты в 100 тыс. рублей, глава правительства ответил: «я напишу свою», и ввел цифру 200 тыс. Он также ввел данные о том, что намерен проработать 10 лет после достижения пенсионного возраста. Когда терминал показал, что премьер будет получать около 70 тыс. рублей и сотрудники Пенсионного фонда сказали, что получилась неплохая пенсия, Медведев ответил: «Не то, что неплохая, огромная пенсия!» При этом он добавил, что большую роль в этом сыграл именно срок в 10 лет, который Медведев собирается отработать после достижения пенсионного возраста.

ZRPRESS.RU, Владивосток.