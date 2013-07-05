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Глава Правительства России будет получать огромную пенсию
Свою пенсию глава правительства посчитал во время посещения управления Пенсионного фонда по Благовещенскому району и городу Благовещенску, исходя из зарплаты в 200 тыс. рублей и планов работать еще 10 лет после достижения пенсионного возраста, передает РИА «Новости».
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Расчет Медведев произвел с помощью специального терминала, установленного в управлении Пенсионного фонда. Когда ему предложили ввести размер зарплаты в 100 тыс. рублей, глава правительства ответил: «я напишу свою», и ввел цифру 200 тыс. Он также ввел данные о том, что намерен проработать 10 лет после достижения пенсионного возраста. Когда терминал показал, что премьер будет получать около 70 тыс. рублей и сотрудники Пенсионного фонда сказали, что получилась неплохая пенсия, Медведев ответил: «Не то, что неплохая, огромная пенсия!» При этом он добавил, что большую роль в этом сыграл именно срок в 10 лет, который Медведев собирается отработать после достижения пенсионного возраста.
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Комментарии
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ОсобоеМнение 11:53, 09.07.2013#
"Среди трудящихся при помощи иллюзий, насаждаемых буржуазными левыми, распространено заблуждение, что государство (которое, в сути, лишь для того, чтоб обслуживать интересы капитала) обязано о них заботиться, предоставлять какие-то льготы и социальную защиту. Крайне вредные, а главное, напрасные надежды! Ничего это государство нам, рабочим, ровным счетом не должно, потому что создано для нашего подавления, угнетения и обобрания. А те мизерные подачки в виде разных вспомоществований, которые оно, как милостыню, ещё подает нам – лишь вынужденный ход со стороны учредивших его капиталистов. "
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Восточный11:54, 14.07.2013#
Вздёрнуть эту еврейскую рожу на рее вместе с правительством, вражьим племенем, иначе жить нам не дадут. Дразнят народ своими достижениями кто кого богаче. Пора обьединяться русским, а то скоро черномазые будут нами командовать вот тогда хлебнём горя. Нельзя допустить этого, или вы люди хотите чтобы чурки дрючили ваших детей и жён?Правительству наплевать на народ как он будет жить, кто его будет мочить. Если сами себя не защитим никто не поможет.
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