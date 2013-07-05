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Глава Правительства России будет получать огромную пенсию

05 Июля 2013, 16:38 | В России

Глава правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ с помощью «пенсионного калькулятора» высчитал свою будущую пенсию, которая, как оказалось, должна составить 70 тыс. рублей.

Свою пенсию глава правительства посчитал во время посещения управления Пенсионного фонда по Благовещенскому району и городу Благовещенску, исходя из зарплаты в 200 тыс. рублей и планов работать еще 10 лет после достижения пенсионного возраста, передает РИА «Новости».

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Расчет Медведев произвел с помощью специального терминала, установленного в управлении Пенсионного фонда. Когда ему предложили ввести размер зарплаты в 100 тыс. рублей, глава правительства ответил: «я напишу свою», и ввел цифру 200 тыс. Он также ввел данные о том, что намерен проработать 10 лет после достижения пенсионного возраста. Когда терминал показал, что премьер будет получать около 70 тыс. рублей и сотрудники Пенсионного фонда сказали, что получилась неплохая пенсия, Медведев ответил: «Не то, что неплохая, огромная пенсия!» При этом он добавил, что большую роль в этом сыграл именно срок в 10 лет, который Медведев собирается отработать после достижения пенсионного возраста.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РИА Новости
Теги: пенсия  взносы  ПФР 



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Комментарии

  • Псевдоним18:15, 05.07.2013#

    Играется, дурачок!

  • Охотник18:18, 05.07.2013#

    Мой отец всю жизнь работал на созидание страны - пенсия 7000, ДАМ работал 4 года на разрушение пенсия - 70000. Вывод . . . . . . . . . . . .

  • Псевдоним18:51, 05.07.2013#

    Думаю, баланду он должен получать, да и то если хорошо на лесоповале потрудится

  • Татьяна18:57, 05.07.2013#

    ВЫВОД - ПОМЕНЯТЬСЯ ПЕНСИЯМИ!!!

  • кто это сделал19:08, 05.07.2013#

    наверно скоро на iPhone эту программу-калькулятор пенсии поставят, для забавы великим, но предложат всем естественно (на это выделят бабла), короче нельзя так дразнить простых людей или вообще там в москве????

  • Лёлька23:27, 05.07.2013#

    Думаю, что вообще.

  • Псевдоним19:05, 05.07.2013#

    троллит нас штоле?

  • Псевдоним21:53, 05.07.2013#

    Глупый матылек, Догорал на свечке. Красный огонек, Дымные колечки.

  • Псевдоним14:59, 08.07.2013#

    К тому временни пенсионного фонда не будет!

  • Псевдоним19:11, 08.07.2013#

    Лучше бы кинули в сеть этот калькулятор людям, а мы бы прикинули. . . . . дальше каждый додумывает :))

  • Lacosta19:41, 08.07.2013#

    при серой зарплате, в официале 10000 руб. Сколько будет пенсия? Мы народец веселый, любим пляски и частушки.

  • гость19:12, 08.07.2013#

    я поняла одно. кто был бедным. он бедным и останется. к тому же не у всех хватит здоровья работать после ухода на пенсию еще 5-10 лет. так что у кого будет маленькая пенсия выживайте как хотите. если выживите.

  • Lacosta19:39, 08.07.2013#

    штаны протирать за такие деньги? А вот пусть попробует до 75 лет кайлом поработать или шпалы потаскать. Хотя бы за туже сумму что платят ему сейчас. Посмотрим выдюжит его здоровьечко. Позор, хоть бы не дразнили народ.

  • Псевдоним19:45, 08.07.2013#

    Издевается!!!. . . Эти деньги он сможет беспризорникам дарить на сладкое! Сам он (и семья его)будет до смерти на полном гособеспечении за несколько десятков миллионов в месяц (охрана, жильё, питание, штат "помощников", связь и т. д. ).

  • S Бендер19:59, 08.07.2013#

    Бог, он не фраер, все видит. И каждому воздаст по трудам его!

  • Псевдоним20:08, 08.07.2013#

    Ничо твой Бох не видит!. . . И "воздаёт" как то странно!. . . Примеры сами знаете. . .

  • Йа20:01, 08.07.2013#

    Ему не пенсию огромную, а срок ОГРОМНЫЙ надо - за развал некогда Великой России.

  • Псевдоним20:21, 08.07.2013#

    ему рукавицы шить надо! пожизненно!

  • ОсобоеМнение 11:53, 09.07.2013#

    "Среди трудящихся при помощи иллюзий, насаждаемых буржуазными левыми, распространено заблуждение, что государство (которое, в сути, лишь для того, чтоб обслуживать интересы капитала) обязано о них заботиться, предоставлять какие-то льготы и социальную защиту. Крайне вредные, а главное, напрасные надежды! Ничего это государство нам, рабочим, ровным счетом не должно, потому что создано для нашего подавления, угнетения и обобрания. А те мизерные подачки в виде разных вспомоществований, которые оно, как милостыню, ещё подает нам – лишь вынужденный ход со стороны учредивших его капиталистов. "

  • Псевдоним11:34, 14.07.2013#

    Писать больше не о чем!Зачем всякую ерунду на уши навешивать?

  • Восточный11:54, 14.07.2013#

    Вздёрнуть эту еврейскую рожу на рее вместе с правительством, вражьим племенем, иначе жить нам не дадут. Дразнят народ своими достижениями кто кого богаче. Пора обьединяться русским, а то скоро черномазые будут нами командовать вот тогда хлебнём горя. Нельзя допустить этого, или вы люди хотите чтобы чурки дрючили ваших детей и жён?Правительству наплевать на народ как он будет жить, кто его будет мочить. Если сами себя не защитим никто не поможет.

  • Faxtor12:10, 14.07.2013#

    +1000000000

  • Псевдоним12:02, 14.07.2013#

    все молчим и здесь пишем а духа выйти на улицы нет чтоб всех этих уродов скинуть или хотя бы налоги им туда не отдавать они сами подохнут тогда и

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