Новая пенсионная система: не спешите радоваться — нас снова обманывают

Хочешь получить пенсию побольше — не рожай детей и не ходи в армию. На прошлой неделе Минтруд и Пенсионный фонд презентовали виртуальный пенсионный калькулятор, призванный продемонстрировать все прелести реформируемого пенсионного будущего, пишет портал Mk.Ru.

Напомним, как писал ZRPRESS.RU, считалка, размещенная на сайтах этих ведомств, содержит всего 8 простых вопросов, позволяющих, по мысли разработчиков, до копейки оценить блестящие пенсионные перспективы каждого. Но не спешите радоваться — нас снова обманывают. В отличие от прошлых хитроумных фокусов убогость нынешних махинаций видна невооруженным глазом.

Мужчины

Заранее прошу простить за обилие цифр, но без них не обойтись. Посмотрим, как работает новая пенсионная формула на примере двух друзей-одноклассников, один из которых родился в конце 1966-го, второй — в начале 1967 года. Время появления на свет выбрано неслучайно: по этим годам проходит водораздел между участниками накопительной пенсионной системы. Оба абстрактных товарища по 2 года отслужили в армии; и тот и другой собираются работать ровно 40 лет и выйти на пенсию в 60, тут же забыв, что такое формальная трудовая деятельность; что первый, что второй в течение всей жизни получали среднюю зарплату по экономике (в 2013 г. — 29 907 руб.).

Итак, рожденный в 1966 г., т.е. в накопительную систему не попавший, по действующей формуле получил бы 13 772, по новой — 14 475 рублей (разница в 703 рубля). Счастливчику 1967 г.р., участвовавшему в накопительной системе в роли «молчуна» (тариф 2% от заработной платы) по действующей формуле насчитали бы 13 772, по новой — 14 828 рублей (разница уже в 1056 рублей). Но аплодировать, как будет показано ниже, нечему.

Обратите внимание на идентичные размеры пенсий наших друзей по действующей формуле: как будто родившийся в 1967 году до этого в накопительной системе не участвовал. Вам не кажется это странным? Переведу на общедоступный язык — формула неверная, считать по ней нельзя.

Проигнорируем данное обстоятельство и двинемся дальше. Представьте себе картину: двое знакомых с детства закадычных друзей, всю жизнь проживших и проработавших по соседству, выйдя на пенсию, будут получать выплаты, разнящиеся на 353 рубля. Почему? Не проще было составить формулу таким образом, чтобы маржа между двумя приятелями была не в несколько сотен, а хотя бы в несколько десятков целковых? Попутный вопрос юристам: не является ли предлагаемая пенсионная формула источником будущей социальной розни?

Предположим, что компания наших друзей состоит не из двух, а из трех человек. Двое срочную отслужили, а третий, родившийся в начале 1967 г. и имевший право на накопительную часть пенсии, «откосил» (соответственно, его трудовой стаж увеличился на два года — не будут же составители формулы утверждать, что «болезный» не работал, а ждал, когда вернутся его товарищи). Знаете, сколько при прочих равных будет получать «сачок»? Не 14 475 рублей, как родившийся в конце 1966 года, и не 14 828 рублей, как его друг образца 1967 года, а 15 250 рублей! Разница с его ровесником, но дембелем 1967 г.р. — плюс 422 рубля! Есть ли смысл терять годы на срочной службе? Государство, на словах заинтересованное в призыве, посылает молодежи «сигнал»: не ходите, детки, родине служить.

Еще один интересный вопрос, вытекающий из предложенного примера. Вы обратили внимание, что сведения о наличии у наших друзей высшего образования отсутствуют? И правильно — годы, потраченные на учебу в вузе, при расчете пенсии по новой формуле не учитываются. Как сказал замминистра труда и соцзащиты А.Пудов, «учеба в вузе как по общей конструкции, так и в будущей конструкции не входит в число тех периодов, за которые государство возмещает не страховые периоды». (Товарищ еще бы царскую Россию вспомнил.) Так какую экономику вы строите, ребятушки? Инновационную? Ну-ну.

Женщины

Что мы все о мужиках да о мужиках, посмотрим, что произойдет с пенсиями двух дам 1966 г.р., с одинаковыми средними зарплатами (в 2013 г. — 29 907 рублей), стажем работы в 35 лет и стойким нежеланием постоянно трудиться после 55 лет. Ключевая вводная: одна из них родила и воспитала двух прекрасных ребятишек, а вторая в силу доподлинно неизвестных нам обстоятельств осталась бездетной.

Пенсия матери двоих детей с периодом ухода за каждым ребенком в 1,5 года (больше составители пенсионной формулы компенсировать не желают) и стажем в 35 лет составит 13 397 рублей. У женщины без детей (стаж возрастает суммарно на 3 года) пенсия увеличится до 13 931 рубля. Разница в 534 рубля!

Вывод очевиден: этому правительству дети не нужны. Мало того что в компенсируемый период включаются всего по 1,5 года ухода за каждым ребенком (а потом куда чадо девать: в ясли, работающим «предкам», с собой на работу?), так еще и пенсия будет меньше по сравнению с бездетной получательницей. Еще более худшим будет положение тех, кто родит одного и «успокоится» — в нашем примере это пенсия в размере 13 002 рубля. Все дело в так называемых пенсионных коэффициентах: для первенца — это 0,85, для второго — 1,7, для третьего — 2,55 за полный год ухода. Кстати, вероятность рождения будущей пенсионеркой четвертого (пятого, шестого) ребенка авторами пенсионной формулы даже не рассматривается. По их мнению, «сумасшедших» в современной России нет.

Бюджетники

Одним из условий вхождения в будущую пенсионную модель (прочие анализировать места не хватит) выдвигается минимальная заработная плата, с которой работодатель уплачивает страховые взносы — 2 МРОТ (в 2013 г. — 10 410 рублей). Если верить данным Росстата за I квартал 2013 г., в новую пенсионную систему не попадают младший и средний медицинский персонал Астраханской, Ивановской, Липецкой, Пензенской, Рязанской областей, Республики Алтай и Алтайского края, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Марий-Эл, Мордовии, Чувашии, Тывы, Хакасии; педагоги дошкольных образовательных учреждений из Калмыкии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Алтайского края; социальные работники и работники муниципальных учреждений культуры из чуть ли не половины российских регионов.

Продолжать скорбный список или и так все понятно? На что будут жить все эти люди, отдавшие десятилетия добросовестного труда сохранению и приумножению нашего государства? На социальную пенсию (в 2013 г. — 6169 рублей)? Господа чиновники, попробуйте прожить на эти деньги — нет, не месяц, хотя бы неделю, а после поговорим. Не проще ли приравнять бюджетников к государственным (муниципальным) служащим, как это сделано, к примеру, в «загнивающей» Норвегии? Напомним и об учителях: раньше они выходили на пенсию по стажу — теперь, видимо, действовавшую с 1925 г. (!) льготу отменят.

И куда, кстати, исчезла валоризация (переоценка пенсионных прав, заработанных до пенсионной реформы 2002 г.)? Либеральные мыши-мутанты съели? Ах, позже пересчитаете? А на алгоритм пересчета можно взглянуть? Хотя бы одним глазком?

Подводные камни

Насаждаемая пенсионная формула скроена исходя из средней зарплаты в России, составляющей в 2013 г. 29 907 рублей. Но это «средняя температура по больнице» — в одном статистическом котле сварены и олигархи, и малоимущие. К тому же для олигархов существует верхний предел облагаемого страховыми взносами заработка — 2,3 среднемесячной зарплаты (в 2013 г. — 68 786 рублей), а все, что свыше, облагается по льготной ставке. И здесь исходные данные передернуты.

Если уж придерживаться социальной справедливости, то считать нужно не от средней, а от медианной зарплаты (одна половина занятых получает больше определенной величины, другая половина — меньше). Медианная зарплата, по расчетам ФНПР, составляет нынче всего порядка 17 тыс. рублей. В этом случае пенсия нашего дембеля 1967 г.р. будет не 14 828, а 10 329 рублей, что помимо прочего существенно меньше 2,5 прожиточного минимума пенсионера (ПМП), взятых в качестве ориентира новой пенсионной системы (2,5 ПМП в 2012 г. — 12 808 рублей).

Коротко о якобы преимуществах более позднего выхода на пенсию, то есть о все более аппетитной морковке для год от года стареющего ослика.

Работникам, достигшим пенсионного возраста, но продолжившим трудиться, честно заработанная пенсия в отличие от нынешних времен выплачиваться не будет.

Далее. Приготовьтесь, что многие периоды трудовой деятельности в стаж засчитаны не будут — виной тому дилетанты-кадровики, оформлявшие записи в трудовых книжках как бог на душу положит.

Наконец, пенсия при позднем оформлении действительно будет выше — если снова взять поднадоевшего дембеля 1967 года выпуска, то после дополнительных 10 лет работы без обращения за выплатами (т.е. в 70 лет), он будет получать, если доживет, не 14 828, а 39 098 рублей, но за счет чего? Во-первых, за него по-прежнему будут перечисляться взносы, но пенсию он получать не будет. Во-вторых, с нормативных 19 до 9 лет уменьшится ожидаемый период пенсионных выплат, т.е. сумма взносов растет, а предполагаемый период выплат уменьшается. В-третьих, вообще-то по статистике мужики после 60 лет живут не 19 лет, как заявлено в новой пенсионной формуле, а 14. В любом случае экономия государственных ресурсов налицо.

Пропагандируемая пенсионная формула, как и любая простенькая эконометрическая модель, статична. Она не учитывает (и не может учитывать) будущее состояние экономики, инфляцию, индексации, доходность пенсионных накоплений, финансовую устойчивость пенсионной системы, директивное увеличение периода дожития или объективный рост ожидаемой продолжительности жизни. Как, к примеру, отреагирует будущая пенсионная система на резкое уменьшение поступлений (войны, эпидемии, катастрофы в расчет не берем — достаточно демографических ям, когда число работников уменьшается, а пенсионеров — увеличивается)? Снижением прежде заработанных пенсий или очередным ростом покрываемого за счет казны пенсионного дефицита?

А если вдруг произойдет чудо и российская экономика волшебным образом перестроится с сырьевой на инновационную, как следствие, суммы взносов вырастут многократно? Будем очередные «пенсионные» дворцы за счет дополнительных средств строить? Ах да, это же не ваши, господа бюрократы, проблемы, это головная боль тех, кто придет вам на смену! Так к чему тогда огород городить? Не проще ли оставить все как есть и ориентироваться на реальные рубли, а не на абстрактные коэффициенты?

Нет, не проще, скажут чиновники. Перед ними поставлена предельно конкретная задача — любыми способами сократить объем средств федерального бюджета, выделяемый на покрытие дефицита пенсионной системы. Так что господа-бюрократы заботятся не о нас с вами, а о себе любимых, точнее, о своих пятых точках в высоких министерских креслах.

Медведев рассчитал свою будущую пенсию

ZRPRESS.RU, Владивосток.