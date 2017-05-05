Рубль стоит как вкопанный

Сегодня: В преддверии праздников главный фактор – нефть. На фоне резкого падения нефтяных котировок и приближения четырехдневных выходных можно ожидать повышенной волатильности, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сегодня выйдут ключевые данные по рынку труда США за апрель, а также ряд представителей ФРС поделятся своим взглядом на перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики. В воскресенье состоится второй раунд президентских выборов во Франции.

Рост в США, снижение в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день ростом (DJIA +0.04%, S&P 500 +0.29%, NASDAQ +0.79%). Азиатские индексы снижаются под давлением падающих нефтяных цен (Hang Seng -1.21%, Shanghai -1.20%). Фьючерсы на S&P 500 находятся на отрицательной территории (-0.24%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $47.02 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Устойчивости рубля оказалось недостаточно. Российский рынок выглядел неплохо в первой половине дня, прибавив около 1%, однако затем по большей части растерял рост. Рубль оставался относительно устойчивым: масштаб снижение составил всего половину от падения цен на нефть, однако этого оказалось достаточно, чтобы отправить долларовый РТС в минус.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-4.48% до $48.4 за барр.), рубль ослаб к доллару до 58.38, РТС (-1.38%), ММВБ-50 (+0.26%).