www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.57 р. 100 JPY: 51.03 р.
EUR: 62.73 р. 10 CNY: 83.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Банки поделят на базовые и универсальные

05 Мая 2017, 11:36 | В России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о разделении банков по перечню разрешенных операций на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Интерфакс.

Согласно документу, с 2018 года минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией составит 1 млрд рублей, для банков с базовой лицензией - 300 млн рублей. До этого момента все действующие банки признаются банками с универсальной лицензией. Банки с базовой лицензией смогут открывать вклады для физических и юрлиц, предоставлять им (с некоторыми ограничениями) кредиты, осуществлять переводы и куплю-продажу иностранной валюты.

В то же время банки с базовой лицензией будут не вправе осуществлять ряд банковских операций с иностранными юридическими и физическими лицами. При увеличении капитала до 1 млрд рублей банк с базовой лицензией вправе добровольно ходатайствовать об изменении своей лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей, то есть после достижения этой планки к банку будет применяться полноценное регулирование. Банки с универсальной лицензией смогут с разрешения ЦБ создавать филиалы и иметь дочерние организации на территории иностранного государства, а также открывать представительства после уведомления ЦБ.При этом остается возможность до 1 января 2019 года для банков с капиталом менее 1 млрд рублей создавать с разрешения Банка России свои филиалы и иметь дочерние организации за границей.

Согласно первоначальной идее пропорционального регулирования, которая была озвучена в июне 2016 года, банки предполагалось разделить на федеральные и региональные. Эта идея подверглась жесткой критике ассоциации региональных банков, которые опасались, что региональные игроки станут «второсортными». Затем в сентябре 2016 года Центробанк отказался от идеи делить банки на региональные и федеральные и предложил сделать основным критерием ограничение по капиталу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Яна Мальцева
Теги: банки  Путин  указ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru