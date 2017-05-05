Банки поделят на базовые и универсальные

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о разделении банков по перечню разрешенных операций на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Интерфакс.

Согласно документу, с 2018 года минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией составит 1 млрд рублей, для банков с базовой лицензией - 300 млн рублей. До этого момента все действующие банки признаются банками с универсальной лицензией. Банки с базовой лицензией смогут открывать вклады для физических и юрлиц, предоставлять им (с некоторыми ограничениями) кредиты, осуществлять переводы и куплю-продажу иностранной валюты.

В то же время банки с базовой лицензией будут не вправе осуществлять ряд банковских операций с иностранными юридическими и физическими лицами. При увеличении капитала до 1 млрд рублей банк с базовой лицензией вправе добровольно ходатайствовать об изменении своей лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей, то есть после достижения этой планки к банку будет применяться полноценное регулирование. Банки с универсальной лицензией смогут с разрешения ЦБ создавать филиалы и иметь дочерние организации на территории иностранного государства, а также открывать представительства после уведомления ЦБ.При этом остается возможность до 1 января 2019 года для банков с капиталом менее 1 млрд рублей создавать с разрешения Банка России свои филиалы и иметь дочерние организации за границей.

Согласно первоначальной идее пропорционального регулирования, которая была озвучена в июне 2016 года, банки предполагалось разделить на федеральные и региональные. Эта идея подверглась жесткой критике ассоциации региональных банков, которые опасались, что региональные игроки станут «второсортными». Затем в сентябре 2016 года Центробанк отказался от идеи делить банки на региональные и федеральные и предложил сделать основным критерием ограничение по капиталу.