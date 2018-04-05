В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей

Московских пенсионеров хотят вывести в отдельную «элитную» категорию и повысить им пенсии сразу до 35 тысяч рублей

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий установить дополнительную социальную доплату к пенсиям в размере, превышающем 6200 рублей, в результате чего средний размер пенсии в Москве может вырасти почти до 35 000 рублей, а в регионах превысить 15 000 рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Проект закона «О дополнительной федеральной социальной доплате к пенсиям и внесении изменения в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» предложил депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин, пишет "Форбс". В понедельник, 2 апреля, документ зарегистрирован и направлен председателю Госдумы, следует из информации, размещенной в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

Статья 1 предложенного закона устанавливает, что с 1 января 2019 года общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера, проживающего на территории России, не может быть меньше 50% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по соответствующему субъекту Федерации.

В настоящее время, уточняется в пояснительной записке к законопроекту, соотношение среднего размера пенсий к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников составляет 33,81%. То есть неработающие пенсионеры имеют доход, не превышающий одной трети средней зарплаты по стране.

По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в стране составил, по состоянию на 1 октября 2017 года, 12 961,4 рубля, притом, что средняя заработная плата в стране равнялась 38 332,6 рубля.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что такая пенсия едва позволяет тем, кто ее получает, удовлетворять свои жизненные потребности. И приводятся данные о том, что в развитых странах отношение средней пенсии к средней зарплате доходит до 70%.

Авторы законопроекта напомнили, что на 1 января 2017 года в России насчитывалось 43 177 000 пенсионеров. И проведенная с 1 января 2018 года индексация пенсий по старости для неработающих пенсионеров на 3,7% «является явно недостаточной» даже с учетом того, что рост потребительских цен в 2017 году составил 2,5%.

«В целях оказания действенной социальной помощи пенсионерам, проектом закона устанавливается дополнительная федеральная социальная доплата к пенсиям», — отмечается в пояснительной записке. Доплату предложено ввести с 1 января 2019 года и рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в соответствующем субъекте страны.

Если законопроект будет принят, то уже с 1 января 2019 года размер средней пенсии в России вырастет на 47,9% и достигнет 19 166,3 рубля в месяц. При этом в Москве средняя пенсия составит 34 923,3 рубля, в Санкт-Петербурге — 26 937 рублей, в Краснодарском крае — 15 188,3 рубля.

«В дальнейшем необходимо будет увеличивать размер доплаты с тем, чтобы довести материальное обеспечение пенсионера до 60-70% среднемесячного заработка по субъекту РФ — что будет соответствовать мировой практике», — говорится в законопроекте.

Расходы на доплаты к пенсиям предложено финансировать за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда России.

В правительстве скептически отнеслись к законодательной инициативе депутатов. «Правительством Российской Федерации проект федерального закона не поддерживается», — говорится в заключении кабинета министров на законопроект, подписанном вице-премьером, руководителем аппарата правительства Сергеем Приходько.

В правительстве привели собственные расчеты, по которым номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 44 783 рубля, а среднегодовой размер пенсии — 14 334 рубля. То есть средний размер доплаты при реализации законопроекта может достичь 8 058 рублей. Таким образом, дополнительные расходы федерального бюджета составят почти 3,9 трлн рублей, или 45% от общего объема доходов бюджета Пенсионного фонда России. А предложенный законопроект «не содержит нормы, определяющей источник и порядок финансирования этих расходов».

Пенсии и индексации

Cтраховые пенсии по старости у неработающих пенсионеров были проиндексированы в России на 3,7% с 1 января 2018 года. Это оказалось выше уровня инфляции, который в 2017 году составил 2,5%.

В среднем пенсии по старости выросли более чем на 500 рублей: с 13 800 рублей в 2017 году до 14 329 рублей в 2018-м. Это повышение пенсий затронуло почти 40 млн неработающих пенсионеров. Всего на индексацию страховых пенсий из бюджета выделено около 200 млрд рублей.

Позднее, с 1 февраля, в стране были проиндексированы на 2,5% ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. На это в бюджете было запланировано 450,6 млрд рублей. В результате ежемесячные выплаты инвалидам войны составили 5180,46 рубля, участникам Великой Отечественной войны — 3885,33 рубля, блокадникам Ленинграда — 2850,26 рубля.

Чтобы средний размер социальной пенсии вырос на 2,9% и достиг 9062 рублей, из бюджета будет выделено 9,6 млрд рублей

С 1 апреля 2018 года была проведена индексация социальных пенсий. «Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2018 года социальных пенсий в размере 1,029», — говорилось в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, и размещенном на сайте кабинета министров в четверг, 22 марта.

На эту индексацию, затрагивающую около 4 млн человек было направлено около 10 млрд рублей.

Пенсии работающих пенсионеров в России в 2018 году индексироваться не будут.

Всего на пенсии в бюджете 2018 году предусмотрено выделение 3,232 трлн рублей.

Фото ТАСС.