RoboForex: как добиться успеха в трейдерстве?

Успешное трейдерство – вопрос, который волнует многих занимающихся заработком на финансовых рынках. Разные вариантов предложены брокерские компаниями: бонусные и учебные счета, торговые семинары и другие образовательные программы. Но дело в том, что те способы и методы, которые используются на сегодняшнем, рынке редко дают положительные результаты, особенно если их неверно применять.

Как узнать все, что нужно для успешных финансовых действий рассказывает руководитель Отдела обучения компании RoboForex Андрей Гойлов специально для «Биржевого лидера». За достаточно короткий период, профессиональные вебинары от международного брокера RoboForex, стали признанными во всей трейдерской среде. Наша компания пошла путем проведения авторских вебинаров.

Биржевой лидер: - В кругу начинающих трейдеров, особенно тех которые разочаровались в работе с ДЦ, ходят слухи, что торговать учат сами неудачливые трейдеры. Это правда?

Андрей Гойлов: - Не все в этих разговорах является не правдой. Каждый брокер достигает своих целей. Но к RoboForex это не относится ни как. Люди, которые преподают у нас – высококвалифицированные специалисты, их опыт в сфере торговли на биржах огромен. Компания RoboForex ставит перед собой самые высокие цели и добивается их, уделяя особое внимание качественному исполнению во всех областях работы. В области обучения и программ для обучения мы так же не будем менять свой подход.

Биржевой лидер: - Как тяжело было провести подбор нужного персонала и в чем специализация ваших преподавателей?

Андрей Гойлов: - скажу честно, не один день пришлось потратить, на чтобы отыскать действительно самых лучших специалистов, профессионалов и экспертов, которые охотно делились своим опытом и секретами успеха в торговле. Могу смело назвать имена этих трейдеров – Дмитрий Возний, Дмитрий Гурковский, Игорь Саядов, Денис Кириченко и многие другие. Но мы не жалеем потраченных усилий и времени. Потому что теперь каждый проведенный компанией RoboForex вебинар – это не только ознакомление с возможностями рынка Форекс, но еще и демонстрация и обучение мощных по свое эффективности приемов работы с использованием методик от трейдеров высокого уровня профессионализма.

На данный момент эксперты европейского проекта обучения Форекс Академии Masterforex-V провели исследование и по его результатам лучшим брокером онлайн – обучения стала компания RoboForex.