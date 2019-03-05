Сведения о владельцах сотовых номеров cтанут доступны банкам

Оператор системы будет назначен правительством по согласованию с ЦБ

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании в России единой информационной системы (ЕИС) проверки сведений об абонентах сотовой связи.В единую базу должна включаться информация о владельцах сотовых номеров - физических, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях (ИП).

Предполагается, что пользователями системы будут ЦБ РФ, банки и другие организации, участие в системе будет обязательным для сотовых операторов. Оператор системы будет назначен правительством по согласованию с ЦБ. Согласия абонента - физического лица или юридического лица и ИП на передачу и получение информации с использованием системы проверки сведений об абоненте не требуется.

Комитет Госдумы по финансовому рынку вынес положительное заключение на законопроект 5 февраля, предлагалось включить его в повестку заседания Госдумы 7 февраля, однако накануне, 6 февраля, правительство представило ряд серьезных замечаний к документу. В отзыве правительства говорилось, что из положений законопроекта не представляется возможным определить вид данной информационной системы (государственная или иная информационная система), источники финансирования и эксплуатации, а также критерии выбора правительством РФ оператора системы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток