Новый российский бюджет сверстан из расчета 61 рубль за доллар

Нефть – $50 за баррель, доллар – 61,5 рубля. Таковы основные параметры проекта бюджета, представленного Минфином президенту Владимиру Путину. Фактически в новом бюджете признается очевидное — наряду с падением цен на нефть санкции подорвали российскую экономику и ограничили доступ к ликвидности. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со сылкой на сообщения в СМИ.

Новую версию проекта бюджета на 2015 год Владимир Путин обсудил в среду с членами правительства. Еще до доклада министра финансов Антона Силуанова президент обозначил два основных параметра нового проекта бюджета: нефть – $50 за баррель, курс рубля к доллару – 61,5.

В прошлом варианте бюджет верстался из расчета 96 долларов за баррель,курса рубля к доллару — 37,7.

Стоимость нефти в $50, заложенную в проект нового бюджета, можно считать консервативной оценкой. Кстати, на похожий прогноз опирается «Роснефть». Ее бизнес-план рассчитан из цены нефти в размере $50 за баррель, но учитывает возможное временное падение до $40 за баррель, сообщил в среду вице-президент компании Святослав Славинский. При верстке действующего проекта бюджета осенью прошлого года источник в правительстве утверждал, что рассматривается другой прогноз по стоимости нефти. «Такой сценарий мы тоже рассматривали – нефть по $60 – но это маловероятный вариант», — говорил высокопоставленный источник.

Новый вариант документа составлен с учетом нового макропрогноза, новых внешних условий, сказал Силуанов. Согласно поправкам, доходы федерального бюджета снижаются на 2,6 триллиона рублей, а расходы - на 300 млрд рублей.

Дефицит запланирован в размере 2,8 трлн рублей. "В процентном отношении к ВПП он увеличивается с 0,6 до 3,8 процента", - отметил министр.

Без проведения оптимизации на 1 трлн рублей дефицит бюджета возрос бы с 3,8 до 5,2 процента ВВП, уверил Силуанов. Пришлось бы и потратить больше резервов.

Из Резервного фонда, по его словам, планируется использовать в текущем году 3,7 трлн рублей, пояснил министр. Эта сумма включает те 500 млрд, которые изначально могли быть использованы в этом году. К концу года объем фонда при этом составит 1,7 трлн рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.