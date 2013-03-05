Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россияне доверяют банкам
Вклады физических лиц на рублевых и валютных счетах в российских банках к 1 января 2013 года составили 14 трлн 251 млрд рублей, увеличившись за 2012 год на 20%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В 2011 году рост вкладов физлиц в банках составил 20,9%, в 2010 году - 31,2%, в 2009 году - 26,7%, в 2008 году - 14,5%, в 2007 году - 35,4%.
Доля Сбербанка России в общем объеме рублевых и валютных банковских сбережений населения по состоянию на 1 января 2013 года составила 45,7%. По данным на 1 января 2012 года доля Сбербанка составляла 46,6%, на 1 января 2011 года - 48,5%, на 1 января 2010 года - 50%, на 1 января 2009 года - 52,3%.
На рублевых счетах в российских банках к 1 января 2013 года было сосредоточено 11 трлн 763,5 млрд рублей (рост по сравнению с 1 января прошлого года на 21,2%). Вклады в иностранной валюте в пересчете на российские рубли на 1 января составили 2 трлн 487,5 млрд (рост на 14,7%).
В Сбербанке к 1 января 2013 года россияне имели на вкладах 6 трлн 510,3 млрд рублей (рост за год на 17,7%), в том числе на рублевых счетах вклады населения составили 5 трлн 841,8 млрд рублей (рост на 18,4%), на валютных счетах - 668,5 млрд рублей (рост на 11,7%).
Новости тематики
- Банки придут в села и деревни
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- ФК "Открытие", Бинбанк и Росгосстрахбанк объединяются
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Своим деньгам не хозяин
- Ставки по кредитам снизятся
- 60 банков могут лишиться лицензий до конца года
Новости раздела
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Банки придут в села и деревни
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
- Нефть увлекла рубль за собой
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда