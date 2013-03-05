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Россияне доверяют банкам

05 Марта 2013, 14:52 | В России

Вклады физических лиц на рублевых и валютных счетах в российских банках к 1 января 2013 года составили 14 трлн 251 млрд рублей, увеличившись за 2012 год на 20%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В 2011 году рост вкладов физлиц в банках составил 20,9%, в 2010 году - 31,2%, в 2009 году - 26,7%, в 2008 году - 14,5%, в 2007 году - 35,4%.

Доля Сбербанка России в общем объеме рублевых и валютных банковских сбережений населения по состоянию на 1 января 2013 года составила 45,7%. По данным на 1 января 2012 года доля Сбербанка составляла 46,6%, на 1 января 2011 года - 48,5%, на 1 января 2010 года - 50%, на 1 января 2009 года - 52,3%.

На рублевых счетах в российских банках к 1 января 2013 года было сосредоточено 11 трлн 763,5 млрд рублей (рост по сравнению с 1 января прошлого года на 21,2%). Вклады в иностранной валюте в пересчете на российские рубли на 1 января составили 2 трлн 487,5 млрд (рост на 14,7%).

В Сбербанке к 1 января 2013 года россияне имели на вкладах 6 трлн 510,3 млрд рублей (рост за год на 17,7%), в том числе на рублевых счетах вклады населения составили 5 трлн 841,8 млрд рублей (рост на 18,4%), на валютных счетах - 668,5 млрд рублей (рост на 11,7%).

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Теги: вклады  валюта  сбербанк  Росстат 



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