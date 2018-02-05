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Потребительское кредитование ограничат
Кредитование населения притормозят, банковские деньги направят на кредитование реального сектора экономики, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ведомости".
Центробанк может принять меры на рынке потребительского кредитования, чтобы избежать перегрева и стимулировать выдачу кредитов реальному сектору экономики, заявила председатель ЦБ Эльвира НАБИУЛЛИНА.
«Восстановление потребительского кредитования - это тоже хорошо, <....> но здесь не должно быть перегрева, потому что потребительское кредитование должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения, и сопоставимо быть с кредитами реальному сектору экономики», - объяснила она на заседании президиума Госсовета (цитата по «Интерфаксу»).
Розничное кредитование только вернулось к показателям 2014 г., напоминает гендиректор Frank Research Group Юрий ГРИБАНОВ. За прошлый год число выданных потребительских кредитов выросло почти на 21% – до 15,3 млн, по данным Национального бюро кредитных историй (консолидирует информацию о кредитах 85 млн заемщиков от более 4100 кредиторов, но без Сбербанка). В то же время реальные доходы россиян сокращались четвертый год подряд – на 1,7% год к году, согласно Росстату. Доходы снижаются на фоне роста реальных зарплат – на 3,4% в годовом выражении.
Кстати, долги россиян перед банками превысили 12 трлн рублей. За последний год население заняло почти половину этой суммы.
Бывший первый зампред Банка России Олег ВЬЮГИН считает, что ЦБ обеспокоен правильно: «Если темпы роста сохранятся, это может представлять риск для российской банковской системы».
Задача регулятора – заботиться об устойчивости банковской системы и он давно успешно с этим справляется, замечает Грибанов: введены повышенные нормы резервирования, ограничены максимальные ставки по потребительским кредитам, обсуждаются возможные ограничения на выдачу ипотеки и проч. Полностью же отказаться от потребительских кредитов невозможно, говорит Грибанов, но какие-то особо маргинальные сегменты (где большие ставки и риски), скорее всего, следует ограничивать. Увеличение норм резервирования Грибанов называет наиболее эффективным инструментом, которым регулятор активно пользуется. Увеличение норм резервирования – вполне действенный метод, считает и Вьюгин. «Все зависит от того, на сколько они [нормы] будут увеличены», – замечает он.
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"кредитование реального сектора экономики"? Популизм перед выборами?Не смешите. Откель у государства деньги, ежели "проели" резервный фонд и взялись за Фонд благосостояния? Никудышные менеджеры.