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В России рухнули еще два банка
Следов московских банков «Регнум» и «Миллениум» в Приморье не обнаружено
Банк России с 5 февраля отозвал лицензию у московских банков «Регнум» и Миллениум банка. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», банки не имеют офисов в Приморье.
По данным регулятора, банк «Регнум» проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.
Коммерческий банк «Регнум» (ООО) был основан в 2001 году. Является участником системы страхования вкладов.
По данным с сайта кредитной организации, «Регнум» работал с корпоративными клиентами, предоставляя широкий спектр банковских услуг на всех секторах внутреннего и внешнего финансового рынка.
По данным Банка России, при неудовлетворительном качестве активов Миллениум банк неадекватно оценивал принятые кредитные риски.
«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила утрату капитала банка. Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация своевременно не исполняла обязательства перед кредиторами», - отмечается в сообщении регулятора.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Комментарии
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КОТ14:37, 06.02.2016#
Банков становится все меньше и меньше. Верной дорогой идем товарищи! Национализация капитала! Конечно гораздо выгоднее отдать 1400000 рублей чем 2000000 и более! Судя по новостям, то за 1 месяц в среднем лицензии отбирают у 5-7 банков. Их то было около 840 в 2014г. А за 2 года по идее по среднему их около 700 должно остаться уже. Чем их меньше-тем лучше на сегодня. Не будут деньги выводить, не будут снабжать всяких не понятных, не будет фиктивного спроса на валюту.
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