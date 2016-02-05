Китайский инвестор продал по дешевке свою долю в Московской бирже

Продажа пакета акций Московской биржи китайским инвестиционным фондом Chengdong Investment Corporation прошла с 10-процентным дисконтом. Акции биржи были проданы инвесторам по 89 руб., пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщение фонда.

Организатором сделки стал банк Goldman Saсhs. Топ-менеджер крупной инвесткомпании сказал, что «продать большой пакет акций можно было только с дисконтом, поскольку иначе инвесторы могли просто купить бумаги на рынке». Вчера акции торговой площадки на закрытии торговались по 99,6 руб.

В четверг утром акции Московской биржи снизились на 7%, упав на минимуме до 92,39 руб. Падение курса акций биржи произошло после того, как стало известно, что китайский инвестфонд Chengdong Investment (Chengdong) продал принадлежащую ему долю в ее капитале. По данным Московской биржи, китайский инвестфонд на 31 декабря владел пятым по размеру пакетом ее акций: 5,578% акций. В четверг фонд продал 5,2%, остальное он продал раньше.

Пакеты Российского фонда прямых инвестиций и Российско-китайского инвестфонда (совместный фонд РФПИ и China Investment Corporation) в капитале Московской биржи остаются неизменными, говорится в сообщении РФПИ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.