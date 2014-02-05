Публичное обсуждение документа ФАС продлится до 15 февраля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает продлить действие исключений из соглашений страховщиков и банков до 2017 года.

ФАС подготовила соответствующие поправки в постановление правительства РФ от 30 апреля 2009 года №386 «О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями» и разместила на едином портале раскрытия информации.

31 января началось публичное обсуждение документа, которое продлится до 15 февраля. Срок действия общих исключений заканчивается в апреле 2014 года. Учитывая, что до настоящего времени дополнительные обязательные нормативы, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность страховщика, не установлены, проект постановления предусматривает продление действия общих исключений на три года. Планируется, что в случае принятия документ вступит в силу с марта 2014 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.